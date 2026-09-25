Grădina Palas găzduiește, în weekendul 26–27 septembrie, o nouă ediție a Cupei Moldovei. Competiția reunește câini de rasă, arbitraje și finale Best in Show, oferind publicului ocazia de a descoperi lumea chinologiei.

Iașul devine, pentru două zile, punct de întâlnire pentru crescătorii și iubitorii de câini de rasă. Cupa Moldovei 2026 aduce în Grădina Palas competiții chinologice în care exemplarele participante vor fi evaluate în funcție de standardele fiecărei rase. Publicul poate urmări arbitrajele, prezentările în ring și desemnarea câștigătorilor.

Trei competiții în două zile: două CAC și un CACIB

Evenimentul este organizat de Asociația Chinologică Metropolitană Iași și include două competiții naționale CAC și una internațională CACIB.

În cadrul arbitrajelor, câinii sunt evaluați în raport cu standardele raselor din care fac parte. Conformația, proporțiile, mișcarea și prezentarea în ring sunt elemente urmărite de arbitri.

Competiția este împărțită în categorii de vârstă și clase, de la exemplarele foarte tinere până la veterani și campioni. Astfel, publicul poate vedea nu doar diversitatea raselor, ci și diferențele dintre exemplarele aflate în diverse etape de dezvoltare.

Sâmbătă, finalele încep la ora 15.30

Programul oficial pentru 26 septembrie prevede accesul câinilor participanți între orele 8.00 și 10.00. Arbitrajele CAC încep la ora 10.00, iar cele pentru competiția internațională CACIB sunt programate de la ora 13.00.

Finalele Best in Show, în care sunt desemnați câștigătorii competițiilor zilei, încep la ora 15.30.

Duminică, 27 septembrie, arbitrajele se reiau la ora 10.00. Finalele CAC sunt programate pentru ora 13.30.

Programul include și desemnarea câștigătorilor Supreme Best in Show, prin confruntarea exemplarelor premiate în cele trei competiții.

De la pui la campioni. Ce pot vedea ieșenii în ring

Expozițiile canine sunt organizate pe clase de vârstă și categorii competiționale. La Cupa Moldovei participă inclusiv exemplare din clasele Baby, Puppy, Junior, Intermediară, Deschisă, Campioni și Veterani.

Pentru public, competiția oferă ocazia de a observa diferențele dintre rase, particularitățile morfologice și modul în care câinii sunt pregătiți pentru prezentarea în ring.

Evenimentul aduce în atenție și activitatea crescătorilor, pentru care evaluările oficiale constituie un reper în selecția și promovarea exemplarelor de rasă.

Înscrierile pentru câinii participanți s-au încheiat. Programul complet și repartizarea pe ringuri sunt disponibile pe

site-ul Asociației Chinologice Metropolitane Iași. Clara DIMA

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