Iașul schimbă destinația banilor! Milioane pentru străzi, transport public, spitale și școli

* una dintre cele mai importante mișcări vizează 19 milioane de lei disponibilizați din bugetul local și redistribuiți către domeniile care au nevoie de fonduri suplimentare * din această sumă, 3,5 milioane de lei sunt direcționați către reparații de străzi, în timp ce 2,572 milioane de lei merg către transportul public, sub forma subvențiilor * a lți 2,974 milioane de lei sunt alocați pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică

Bugetul Iașului intră din nou la „operație”! Primăria pregătește o rectificare amplă pentru anul 2026, prin care milioane de lei sunt redistribuite între capitole, investiții și servicii publice. Banii ajung la străzi, transport public, spitale, învățământ, asistență socială, spații verzi și proiecte europene.

5 milioane la cultură, 3,503 milioane la asistență socială

La capitolul cultură, recreere și religie sunt prevăzuți 5 milioane de lei, pentru bunuri și servicii. Documentul indică între acestea fonduri pentru întreținerea spațiilor verzi și a cimitirelor, precum și pentru servicii de apă-canal.

Asistența socială primește, la rândul ei, 3,503 milioane de lei. Din această sumă, 1 milion de lei este destinat abonamentelor de transport pentru persoanele cu handicap și asistenții personali, 2,462 milioane de lei pentru transportul pensionarilor, iar alte fonduri sunt prevăzute pentru transportul altor categorii sociale, inclusiv donatori.

Și învățământul intră în schema de redistribuire. 185.000 de lei sunt alocați pentru asistență socială și transportul elevilor și al personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. În paralel, municipalitatea propune virări de credite între obiectivele de investiții din școli, astfel încât fondurile să susțină proiectele aflate în derulare.

Un alt capitol vizează Liceul Tehnologic „Carol I” Iași, care solicită 15.570 de lei pentru proiectul european dedicat îmbunătățirii accesibilității și relevanței învățământului profesional și tehnic prin stagii de practică la Antibiotice SA.

Municipalitatea introduce și o finanțare temporară pentru proiectul „Iași LOVE”, dedicat patrimoniului, culturii și comunității evreiești din Iași. Este vorba despre doar 2.630 de lei, bani care vor asigura fluxul de numerar până la rambursarea cheltuielilor de către partenerul extern AEPJ.

Bani mai mulți pentru sănătate

Și sănătatea primește o injecție financiară. 1,116 milioane de lei sunt prevăzuți pentru transferuri în secțiunea de dezvoltare, cu destinație pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iași și achiziția de aparatură medicală.

La Spitalul Clinic „C.I. Parhon” se umblă serios la lista de investiții. Sunt realocate fonduri pentru echipamente medicale, iar printre achizițiile prevăzute apar un sistem de perfuzie pentru rinichiul donat, echipamente pentru diagnostic molecular și detecția sepsisului, sisteme de monitorizare, aparatură pentru investigații și alte dotări.

La Spitalul Clinic de Recuperare sunt introduse sau suplimentate fonduri pentru electrocardiografe portabile, Holtere EKG, defibrilatoare, sisteme de monitorizare a tensiunii arteriale, echipamente pentru screening auditiv pediatric și sisteme de potențiale evocate auditive și vestibulare. În același timp, banii prevăzuți inițial pentru lucrările la rețeaua de hidranți exteriori sunt redistribuiți către dotări.

Pe lista investițiilor apar și proiecte precum extinderea accesului auto și pietonal și a zonei de așteptare pentru pacienți, un sistem de supraveghere video și monitorizare clinică ATI, precum și extinderea laboratorului de radiologie și imagistică pentru amplasarea unei construcții pentru RMN.

Ateneul, pe lista „norocoșilor”

Municipalitatea modifică și finanțarea proiectului de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, derulat prin PNRR. Valoarea totală a contractului ajunge la 25,676 milioane de lei cu TVA, după majorarea componentei de TVA eligibile, iar pentru 2026 este necesară suplimentarea cu 45.140 de lei.

Nici Ateneul Național din Iași nu scapă de recalibrarea bugetului. Instituția primește 178.000 de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, ca urmare a prefinanțării de 80% pentru un proiect Erasmus+. În același timp, 138.000 de lei sunt mutați de la documentațiile pentru clădirea Trianon către achiziția a două containere mobile pentru evenimente în aer liber.

Toate aceste modificări sunt incluse în proiectul de rectificare a bugetului general al municipiului Iași pe 2026, care urmează să fie supus aprobării autorității deliberative. Pe hârtie, sunt doar virări și redistribuiri de credite. În teren însă, fiecare milion mutat înseamnă o stradă, un autobuz subvenționat, un echipament medical, un serviciu public sau o investiție care poate primi bani pentru a merge mai departe.

Carmen DEACONU