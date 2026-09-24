* expoziția Scena9 transformă jurnalismul în fotografie, instalații video și realitate virtuală * timp de o lună, patru spații din Iași găzduiesc întâlniri despre secrete de familie, identitate, violență, astronomie și lucrurile despre care societatea vorbește prea puțin

De la poveștile ascunse în familii până la stelele descoperite la Observatorul Astronomic din Bârlad, expoziția „Ce ascundem” aduce la Iași o incursiune în realități personale și sociale dificil de exprimat. Proiectul revistei Scena9 se deschide vineri, 25 septembrie 2026, la Muzeul „Nicolae Gane”, și va putea fi vizitat până pe 25 octombrie.

După două veri, peste 18.000 de kilometri parcurși și 16 orașe, Caravana9 ajunge la Iași cu un proiect care mută reportajul din paginile revistei în spațiul muzeal. Expoziția „Ce ascundem”, inspirată de numărul 7 al revistei Scena9, reunește instalații video, fotografie, sunet și experiențe de realitate virtuală.

Vernisajul este programat vineri, 25 septembrie, de la ora 17.30, la Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene, pe strada Nicolae Gane nr. 22A. Publicul va putea participa și la un tur ghidat susținut de jurnalista Andra Matzal, cofondatoare Scena9 și coautoare a conceptului expozițional.

Este a treia oară când un număr al revistei este transformat într-o expoziție. De această dată, materialele jurnalistice urmăresc ceea ce oamenii ascund în propriile biografii, în relațiile de familie, în corpuri și în istoria colectivă.

Migrația, boala, identitatea, iubirea, munca invizibilă și culturile underground sunt abordate prin povești documentate în România, Republica Moldova, Iran și Sri Lanka.

De la Bârlad, la 21 de milioane de ani-lumină

Unul dintre punctele de plecare ale expoziției se află chiar în Moldova. Astronomul Ciprian Vîntdevară, de la Observatorul Astronomic din Bârlad, este protagonistul unei documentări despre descoperirile realizate dintr-un oraș care a devenit reper pentru astronomia românească.

Printre acestea se numără o novă roșie aflată la aproximativ 21 de milioane de ani-lumină și peste 80 de stele variabile asociate numelui Bârladului, potrivit prezentării organizatorilor.

Reportajul semnat de Ionuț Sociu și Ioana Cîrlig este transformat într-o instalație multimedia. Povestea astronomului devine astfel una dintre legăturile dintre cercetarea științifică, jurnalism și arta contemporană.

Pe 3 octombrie, de la ora 16.00, publicul ieșean îl va putea întâlni pe Ciprian Vîntdevară la Muzeul „Vasile Pogor”, într-o discuție despre astronomie și comunitate, alături de jurnalistul Ionuț Sociu.

În aceeași zi, de la ora 20.00, la Liceul Varlaam este programată o sesiune de observații astronomice prin telescop, condiționată de vreme.

De la secrete brodate, la violența împotriva femeilor

Programul expoziției depășește spațiul muzeal și aduce la Iași întâlniri dedicate unor teme sociale și culturale. Pe 26 septembrie, la Casa Muzeelor, artista Suzana Dan susține un atelier de brodat secrete. În aceeași zi, Andra Matzal conduce un nou tur ghidat al expoziției. Pe 10 octombrie, artistele Nicoleta Moise și Maria Guțu propun o întâlnire despre fotografie și spațiul urban, urmată de o plimbare exploratorie prin Iași. Tinerii interesați de jurnalism vor avea propriul atelier pe 17 octombrie, la Casa Muzeelor, alături de jurnaliștii Andreea Archip și Ioan Stoleru.

O miză socială distinctă apare pe 18 octombrie, când jurnalistele Andra Mureșan și Andreea Archip vor discuta despre violența împotriva femeilor, atât în mediul online, cât și în afara acestuia.

Expoziția se încheie pe 25 octombrie, cu o întâlnire la Casa Muzeelor, alături de Ioana Pelehatăi, coordonatoarea revistei Scena9.

Patru spații culturale din Iași, într-un singur proiect

Programul reunește Muzeul „Nicolae Gane”, Casa Muzeelor, Muzeul „Vasile Pogor” și Liceul Varlaam. Participarea la evenimentele conexe este gratuită, iar anumite ateliere și activități necesită înscriere prealabilă. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10.00 și 17.00.

„Ce ascundem” face parte din Caravana9, proiect al Fundației9, iar ediția ieșeană este finanțată de Municipiul Iași în baza Legii 350/2005. Partenerul principal este Muzeul Național al Literaturii Române Iași/FILIT, iar partenerul local este Asociația CADRU.

Prin această formulă, Iașul găzduiește nu doar o expoziție de artă contemporană, ci și un program de jurnalism cultural și educație, în care teme precum violența, migrația, identitatea și memoria personală devin subiecte de discuție publică. Maura ANGHEL