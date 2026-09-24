Iașul se pregătește pentru o adevărată avalanșă de proiecte imobiliare

Nu mai puțin de 13 Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) ajung pe masa Consiliului Local Iași, în ședința din 30 septembrie 2026, de la ora 10. Practic, punctele 23–35 de pe ordinea de zi deschid drumul pentru noi blocuri, cartiere rezidențiale, proiecte comerciale și ansambluri de tip mixed-use în mai multe zone ale orașului.

Pe lista consilierilor locali apar proiecte de dezvoltare în zonele Trei Fântâni, Păcurari, Bucium, Chimiei, Tabacului, Fortus, Păcurari și zona Iași–Hlincea, dar și pe alte artere importante ale municipiului.

La Trei Fântâni nr. 6D, este propus un proiect cu locuințe colective, servicii și comerț. Pe strada Gheorghe Vernescu, un alt PUZ prevede construirea unui imobil de locuințe cu funcțiuni mixte. Iar pe Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 261, proiectul este și mai amplu: terenul ar urma să fie introdus în intravilan pentru locuințe colective și individuale, cu funcțiuni complementare, acces la DN24 și extinderea rețelelor edilitare.

Un alt proiect vizează strada Petru Poni, unde sunt prevăzute locuințe colective, spații comerciale și supraetajarea unei construcții existente.

Dar unul dintre cele mai spectaculoase proiecte este în zona Iași–Hlincea. Aici este propus un adevărat complex rezidențial mixed-use, cu blocuri, magazine, birouri, servicii, spații de agrement și parcări supraterane și subterane.

Avalanșa continuă pe bulevardul Chimiei, unde două PUZ-uri prevăd noi dezvoltări cu locuințe colective, comerț, servicii și birouri. La strada Galateanu, este propus un nou ansamblu de locuințe colective, iar în Dealul Bucium, un teren ar urma să fie introdus în intravilan pentru locuințe individuale și funcțiuni conexe.

Zona Tabacului–Sergent Grigore Ioan intră și ea în febra dezvoltărilor: aici este propus un ansamblu cu locuințe colective, spații comerciale, birouri și parcări subterane și supraterane. La Fortus, un alt proiect prevede un ansamblu rezidențial cu locuințe colective și spații pentru servicii.

Iar pe strada Păcurari nr. 167A este propus un ansamblu hotelier și rezidențial pe un teren cu drept de superficie.

În total, 13 PUZ-uri, cu zeci de mii de metri pătrați de terenuri vizate și dezvoltări care pot modifica radical aspectul unor zone ale Iașului.

Blocuri, cartiere noi, magazine, birouri, hoteluri și proiecte mixed-use. Toate acestea ajung, într-o singură ședință, în fața consilierilor locali.

Pe 30 septembrie se poate scrie, astfel, o nouă pagină din povestea dezvoltării imobiliare a Iașului. Întrebarea este cât de mult se va schimba orașul după ce aceste proiecte vor trece de masa Consiliului Local. Carmen DEACONU