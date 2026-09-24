Începe marele pelerinaj de la Iași. Mii de credincioși sunt așteptați din 8 octombrie

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente religioase ale anului. Pelerinajul Sfintei Parascheva începe pe 8 octombrie, iar în acest an credincioșii vor avea parte de un moment special: încă din prima zi, la Catedrala Mitropolitană vor fi aduse și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Arhiepiscopia Iașilor anunță că îi așteaptă la Iași pe pelerinii care vor veni special pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva în jurul datei de 8 octombrie.

În dimineața zilei de 8 octombrie, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane. Ulterior, aceasta va fi așezată pe baldachinul din curtea interioară a lăcașului de cult.

Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie, împreună de la începutul pelerinajului

O noutate importantă pentru pelerinii din acest an este aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, de la Mănăstirea Sihăstria.

Astfel, credincioșii vor putea să se închine la moaștele celor doi sfinți încă de la începutul pelerinajului. Moaștele Sfântului Paisie vor fi așezate alături de racla Sfintei Parascheva, în același baldachin din curtea Catedralei Mitropolitane.

Prezența Sfântului Paisie adaugă o semnificație aparte ediției din acest an a sărbătorii de la Iași.

Procesiunea „Calea Sfinților”, pe 11 octombrie

Unul dintre cele mai importante momente ale sărbătorii va avea loc duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00.

Procesiunea „Calea Sfinților” va străbate traseul tradițional din zona centrală a Iașului, moment care adună în fiecare an numeroși credincioși în jurul Catedralei Mitropolitane.

Pelerinajul este programat să se încheie în jurul datei de 15 octombrie, când racla Sfintei Parascheva urmează să fie reintrodusă în Catedrala Mitropolitană.

După acest moment, rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei.

Pentru Iași urmează astfel zile de mare aglomerație în zona centrală, dar și unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului. Începând din 8 octombrie, pelerinii vor putea să se închine atât la moaștele Sfintei Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria. Carmen DEACONU