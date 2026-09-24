* industria încălțămintei din Iași a pierdut aproape 69% din cifra de afaceri în trei ani * în timp ce producția locală pierde teren, România exportă milioane de perechi de pantofi către Occident și importă masiv din China, care asigură 43% din volumul încălțămintei aduse din străinătate.

În județul Iași, industria încălțămintei se subțiază de la un an la altul. Din cele 19 societăți care raportau activitate în 2022, numai 13 mai figurează cu bilanț depus pentru 2025, iar cifra de afaceri cumulată a coborât de la 24,4 milioane la 7,6 milioane de lei. În același timp, piața românească este alimentată masiv din import, deși România continuă să producă încălțăminte pentru piețele occidentale.

Iașul a pierdut aproape 17 milioane de lei din industria încălțămintei

Datele financiare centralizate arată o contracție puternică a industriei ieșene. În 2022, cele 19 societăți raportoare realizau împreună afaceri de 24,4 milioane de lei. În 2023, valoarea coborâse la 21,9 milioane, pentru ca în 2024 să ajungă la numai 8,1 milioane de lei. Ultimele bilanțuri, aferente anului 2025, indică 13 societăți și o cifră de afaceri cumulată de 7,6 milioane de lei. În numai trei ani, sectorul a pierdut 16,8 milioane de lei din rulaj, echivalentul unei scăderi de aproape 69%.

Una dintre societățile importante rămâne Angela International SRL, din municipiul Iași, care a raportat pentru 2025 afaceri de 6,1 milioane de lei, un profit net de 127.284 de lei și 39 de angajați. Compania concentrează astfel cea mai mare parte a cifrei de afaceri înregistrate de firmele ieșene din această categorie.

România exportă 32 de milioane de perechi de pantofi

În contrast cu restrângerea activității ieșene, România continuă să aibă o prezență importantă pe piața externă a încălțămintei.

Potrivit unei analize WorldFootwear, România a exportat în 2025 aproximativ 32 de milioane de perechi de pantofi, în valoare de 926 de milioane de dolari. Italia este principala destinație, absorbind aproape un sfert din cantitatea exportată și aproximativ 35% din valoarea livrărilor. Urmează Austria, Germania, Polonia și Bulgaria.

China controlează 43% din volumul importurilor

În timp ce producția românească ajunge pe piețele occidentale, încălțămintea importată ocupă o parte importantă a pieței interne.

China furnizează 43% din volumul încălțămintei importate de România.

România exportă inclusiv încălțăminte cu valoare ridicată, în timp ce importurile din Asia asigură un volum considerabil de produse.

Pentru producătorii locali, competiția nu se reduce la prețul unei perechi de pantofi. Contează costurile salariale, energia, materiile prime, capacitatea de producție și accesul la rețelele de distribuție. Într-o industrie în care comenzile mari sunt decisive, firmele mici sunt expuse presiunii comerciale.

Cizmăriile din Iași, o activitate economică tot mai restrânsă

Nici sectorul reparațiilor nu arată o forță economică semnificativă. În județul Iași, doar șase societăți au depus bilanț pentru 2025 și au raportat o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 227.000 de lei, cu doar patru salariați. Printre firmele identificate se numără Geange SRL, Malin SRL și cooperativa meșteșugărească Mârza Family. Pentru Iași, problema depășește dispariția unui atelier sau reducerea comenzilor unei fabrici. Industria încălțămintei înseamnă locuri de muncă, calificări profesionale, furnizori și capacitate locală de producție. Între exporturile naționale de sute de milioane de dolari și cele 7,6 milioane de lei raportate de producătorii ieșeni se vede diferența dintre o industrie care încă livrează peste graniță și un sector local care și-a pierdut o mare parte din puterea economică.

Dan DIMA