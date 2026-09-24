O dronă a intrat în România și s-a prăbușit lângă Solca

* ținta aeriană a evoluat aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava * echipele de intervenție au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni * nu au existat victime sau pagube materiale

Alertă majoră în nord-estul României, joi dimineață, 24 septembrie. O țintă aeriană detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale în apropierea graniței cu România a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. La scurt timp, populația din Botoșani și Suceava a primit mesaj RO-ALERT.

Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Mesajul RO-ALERT a fost transmis la ora 6:26, iar oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. În lipsa acestora, recomandarea a fost ca populația să rămână în interior, departe de ferestre și pereții exteriori.

Drona s-a prăbușit lângă Solca

Ulterior, MApN a anunțat că ținta aeriană a evoluat aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava.

Echipele de intervenție au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni. La locul prăbușirii nu a fost înregistrat niciun incendiu și, potrivit MApN, nu au existat victime sau pagube materiale.

La ora 7:21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău pentru monitorizarea situației din zonă.

Patru școli au suspendat cursurile

Alerta aeriană a avut efecte și asupra activității școlare. În județul Suceava, cursurile au fost suspendate temporar, până la ora 10:00, în patru unități de învățământ din zona Solca, Arbore, Botoșana și Cacica, ca măsură de precauție.

Incidentul de joi dimineață vine după alte situații în care drone sau ținte aeriene au fost detectate în apropierea sau în spațiul aerian al României. MApN monitorizează permanent evoluția situației din zona frontierei de nord-est.

În aceeași noapte, autoritățile au detectat un grup de ținte aeriene în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei românești. Pentru monitorizare au decolat două aeronave F-18 spaniole de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit RO-ALERT la ora 4:41. Andrei TURCU