Benzina a depășit pragul de 10 lei/litru, la Iași! Motorina, la un ban de 11 lei

Majoritatea marilor rețele de distribuție a carburanților au operat, la Iași, o nouă majorare de preț, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Astfel, cei care aveau nevoie să-și alimenteze mașina joi dimineață găseau în stațiile din Iași prețuri care se apropie tot mai mult de praguri care, până nu demult, păreau greu de imaginat.

Motorina standard se vinde, în funcție de stație, între 10,91 și 10,99 lei pe litru, cu aproape 0,5 lei în plus față de ultimele două săptămâni.

Cele mai mici prețuri dintre marile rețele sunt raportate la Socar și Petrom – 10,91 lei/litru, Rompetrol, OMV, Mol - 10,97 lei/litru, iar motorina cea mai scumpă se găsește la Lukoil – 10,99 lei/litru.

benzina a depășil, la Iași, pragul psihologic de 10 lei/litru!

Joi dimineață, prețul benzinei standard era de 9,99 lei/litru la Socar, Petrom și Lukoil. În schimb, în stațiile Mol, OMV și Rompetrol, benzina se vindea cu 10,05 lei/litru!

La nivel european, România nu mai este printre statele cu cei mai ieftini carburanți. În clasamentul prețurilor la pompă, țara noastră ocupă locul 13 în Uniunea Europeană la benzină și locul 12 la motorină, potrivit datelor prezentate în analiza citată.

Situația este ceva mai favorabilă atunci când sunt eliminate taxele. România se află pe locul 6 în UE în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină fără taxe, iar la motorină fără taxe ocupă locul 11. Daniel BACIU