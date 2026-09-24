Mega Aqua Park la Iași! Complexul de la Moara de Vânt va avea 10 bazine!

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari proiecte de agrement din regiune: municipalitatea vrea să dezvolte un Aqua Park în zona Moara de Vânt, pe o suprafață de aproape 50.000 de metri pătrați. În ședința din 30 septembrie, Consiliul Local Iași urmează să dezbată și să voteze aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru viitorul complex de agrement.

Terenul este situat în Moara de Vânt, într-o zonă în care municipalitatea deține aproximativ 570.000 de metri pătrați. Pentru Aqua Park este propusă o suprafață de 49.340 de metri pătrați.

Zece bazine, tobogane și un turn de 18 metri

Potrivit planurilor municipalității, viitorul complex va fi împărțit în zone de agrement interioare și exterioare.

În interior sunt prevăzute piscine cu tobogane și atracții acvatice, precum și alte tipuri de piscine. Proiectul elaborat de firma contractată de municipalitate propune un complex format din patru clădiri: imobilul principal, un restaurant, o construcție destinată depozitării deșeurilor și turnul de tobogane.

În total, vor fi amenajate 10 bazine. Printre acestea se numără bazine pentru adulți și copii, un „lazy river”, un bazin de înot, un bazin cu tobogane și un bazin cu valuri.

Clădirea principală va avea subsol, parter și un etaj, cu o amprentă la sol de peste 6.500 mp și o suprafață desfășurată de aproximativ 16.000 mp.

Turnul de tobogane va avea o suprafață construită de aproximativ 100 mp și o înălțime maximă de 18 metri, urmând să devină unul dintre punctele spectaculoase ale complexului.

Plajă cu 1.200 de șezlonguri

Aqua Park-ul nu va fi destinat exclusiv sezonului rece. Zona exterioară va include plaje, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport și zone de relaxare.

Documentația prevede amenajarea a aproximativ 1.200 de șezlonguri, iar capacitatea estimată este de până la 1.800 de persoane pe zi în timpul verii. În sezonul rece, complexul ar putea primi aproximativ 600 de persoane pe zi.

Vor fi amenajate și aproximativ 200 de locuri de parcare, inclusiv stații pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Din suprafața pusă la dispoziție de municipalitate, construcțiile vor ocupa aproximativ 6.700 mp. Aleile și suprafețele destinate circulației vor ocupa circa 31.000 mp, în timp ce spațiile verzi sunt prevăzute pe aproximativ 15.000 mp.

Complexul va dispune și de infrastructura necesară funcționării unui obiectiv de asemenea dimensiuni: casă de bilete, vestiare, dușuri, spații tehnice și administrative, parcări și stații de încărcare pentru mașini electrice.

Restaurantul va avea parter și o amprentă la sol de aproape 80 de metri pătrați.

Durata de execuție estimată este de 24 de luni.

Daniel BACIU