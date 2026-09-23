Caragiale pe muzica Adei Milea și cabaret european la FITPTI Iași

* patru producții muzicale completează programul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, între 2 și 6 octombrie * de la comedia muzicală și cabaretul european până la muzica de cameră, evenimentele sunt programate în teatru, cafenele și Aula Bibliotecii Centrale Universitare

Caragiale intră în registrul muzical al Adei Milea, cabaretul european aduce la Iași artiști din Elveția și Marea Britanie, iar muzica de cameră completează programul celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI). Între 2 și 6 octombrie, patru producții reunesc artiști din România, Elveția, Marea Britanie, Norvegia și Danemarca, într-o serie de evenimente care extind festivalul dincolo de scena teatrală convențională.

Caragiale pe muzica Adei Milea, la Teatrul Luceafărul

Unul dintre evenimentele programului este „Mai e vreun candidat?”, spectacolul-concert al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, prezentat la Iași pe 5 octombrie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Luceafărul. Pornind de la „O scrisoare pierdută”, Ada Milea semnează conceptul, adaptarea și muzica unei producții în care personajele și conflictele comediei sunt transpuse într-o construcție muzicală. Cântecele sunt realizate de Ada Milea și Anca Hanu, iar distribuția reunește actori ai Naționalului bucureștean, printre care Petre Ancuța, Emilian Mârnea, Florin Călbăjos, Vitalie Bichir și Emilia Popescu.

Spectacolul a avut premiera pe 24 iunie 2026, la Amfiteatrul Teatrului Național București, și a fost selectat pentru ediția a XXXVI-a a Festivalului Național de Teatru, programată între 16 și 25 octombrie. Publicul ieșean îl va putea vedea, așadar, înaintea prezentării din cadrul festivalului național.

De la comedie existențială la cabaret cu banjo și contrabas

Seria evenimentelor muzicale începe pe 2 octombrie, la ora 18.00, în Cafeneaua NegruZi, cu „Ia-ți o viață!”, spectacolul lui Alex Ștefănescu.

Artistul construiește un one-man show în care vocea, chitara acustică și compozițiile originale susțin o comedie despre traseul existenței umane. Producția combină concertul cu teatrul și povestirea scenică, fiind destinată spectatorilor de peste 14 ani. O zi mai târziu, pe 3 octombrie, de la ora 18.00, Cafeneaua Fika găzduiește „The Crazy Pony Show”, prezentat de Crazy Pony Music Duo, companie asociată Elveției și Marii Britanii. Léa Rovero și Frank Powlesland combină bluegrass-ul, banjo-ul și contrabasul cu elemente de circ, acrobație și comedie. Duo-ul activează din 2011 și a susținut reprezentații în peste 25 de țări, pe patru continente.

Crazy Pony are și alte apariții în programul oficial: pe 2 octombrie, la ora 18.00, în Grădina Palas, și pe 3 octombrie, la ora 12.00, pe esplanada Teatrului Luceafărul.

Pian și oboi la Biblioteca Centrală Universitară

Pe 6 octombrie, de la ora 18.30, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” devine spațiul unui concert de muzică de cameră. „Strada și camera” îi aduce împreună pe pianistul Dragoș Cantea, prezentat în programul festivalului ca artist din Norvegia, și pe oboista Felicia Greciuc, din Danemarca. Repertoriul cuprinde compoziții semnate de Leoš Janáček, Heitor Villa-Lobos, Robert Schumann, Harald Sæverud, Ennio Morricone, Benjamin Britten, Carl Nielsen, Alessandro Marcello și Béla Bartók.

FITPTI 2026 transformă Iașul într-o scenă extinsă

Cele patru producții muzicale fac parte din programul ediției a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, desfășurată între 1 și 8 octombrie, sub genericul „Societatea spectacolului”.

Coordonat de teatrologul Oltița Cîntec și organizat de Teatrul Luceafărul, festivalul propune spectacole pentru copii, adolescenți și adulți, expoziții, proiecții, întâlniri profesionale și producții internaționale.

Maura ANGHEL