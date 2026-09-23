Un sptuagenar gelos a rupt brățara de supraveghere

A rupt dispozitivul de supraveghere, a încălcat ordinul de protecție și și-ar fi amenințat soția. Un bărbat de 71 de ani din județul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii susțin că acesta nu a respectat măsurile impuse de instanță. Într-un al doilea caz, un bărbat de 50 de ani a ajuns sub control judiciar după ce s-ar fi apropiat de soția sa, deși avea interdicție să se apropie la mai puțin de 50 de metri.

Primul caz a fost instrumentat de polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurală Lețcani. La 21 septembrie, aceștia au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 71 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de distrugere, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.

Potrivit anchetatorilor, pe 14 septembrie, bărbatul și-ar fi tăiat cureaua dispozitivului de supraveghere electronică montat la membrul inferior drept. Prin acest gest, el ar fi încălcat măsurile stabilite prin ordinul de protecție.

Ulterior, acesta s-ar fi apropiat la mai puțin de 30 de metri de soția sa, deși avea obligația de a păstra distanța stabilită prin ordin, și ar fi amenințat-o.

Polițiștii l-au reținut, iar pe 22 septembrie bărbatul a fost prezentat în fața instanței. Judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Un alt bărbat, control judiciar după ce ar fi încălcat ordinul de protecție

În aceeași perioadă, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași au intervenit într-un alt caz privind încălcarea unui ordin de protecție.

La 21 septembrie, oamenii legii au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 50 de ani, bănuit că ar fi încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție emis de Judecătoria Iași.

Conform investigațiilor, pe 16 septembrie acesta s-ar fi apropiat de soția sa la locuința din comuna Tomești, deși avea obligația de a păstra față de aceasta o distanță de cel puțin 50 de metri.

Pe 22 septembrie, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cele două dosare arată că încălcarea unui ordin de protecție poate duce la măsuri penale severe atunci când persoana vizată nu respectă interdicțiile stabilite de autorități. În primul caz, ruperea dispozitivului de supraveghere a fost urmată, potrivit anchetatorilor, de apropierea de persoana protejată și de amenințări, iar instanța a dispus arestarea preventivă. Andrei TURCU