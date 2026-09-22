Șase județe din Moldova, unite pentru o simulare regională a Evaluării Naționale și Bacalaureatului, în decembrie

Elevii din șase județe ale Moldovei vor susține, în premieră, o simulare regională comună pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat. Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui vor organiza împreună testările, care sunt programate în perioada 7–9 decembrie 2026.

Simularea se va desfășura simultan în toate cele șase județe din Regiunea Nord-Est, iar organizatorii urmăresc să obțină o imagine cât mai apropiată de realitate asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenelor naționale.

Fiecare județ va pregăti câte o variantă de subiect, împreună cu inspectorii coordonatori. Ulterior, pentru fiecare disciplină va fi extrasă una dintre variante, iar aceasta va fi utilizată în toate cele șase județe.

Un element important al simulării îl reprezintă și modul de corectare. Lucrările nu vor fi evaluate de profesori din județul în care învață elevii, ci vor fi distribuite către cadre didactice din județele partenere. Corectarea se va face pe platforma Ministerului Educației, cu obiectivul de a asigura o evaluare cât mai echilibrată.

Prin această formulă regională, inspectoratele școlare urmăresc nu doar verificarea cunoștințelor acumulate, ci și familiarizarea elevilor cu atmosfera și cerințele unor examene de amploare. Rezultatele ar putea oferi, totodată, o imagine comparabilă asupra nivelului de pregătire din cele șase județe ale Moldovei.

Simularea regională din decembrie vine înaintea testărilor organizate la nivel național. Simulările oficiale pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat sunt programate în luna martie 2027, astfel că elevii vor avea, în această iarnă, o primă verificare importantă a nivelului la care se află cu pregătirea. Carmen DEACONU