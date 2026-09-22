Iașul se transformă pentru o seară într-un uriaș laborator în aer liber. Vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 17:00, Grădina Palas devine locul în care fizica, chimia, biologia, geologia, informatica și tehnologia ies dintre pereții laboratoarelor și ajung direct în fața publicului.

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, împreună cu Societatea Română de Fizică și în cadrul proiectului european Pico New Horizons, organizează Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026, un eveniment adresat tuturor vârstelor.

Iar pentru cei care cred că știința înseamnă doar formule și manuale, seara de vineri ar putea fi o surpriză.

De la levitație și azot la Univers

Una dintre cele mai spectaculoase zone va fi cea pregătită de Facultatea de Fizică și Asociația Studenților Fizicieni – ASFIZ. Vizitatorii vor putea vedea tunul cu vid, vor descoperi cum funcționează un trenuleț cu levitație magnetică și vor urmări experimente de electricitate și optică.

Azotul lichid va aduce și el un spectacol aparte, la temperaturi de aproximativ -196°C.

În zona de biofizică, publicul nu va fi doar spectator. Participanții vor contribui la construirea unui lanț de ADN „handmade”, descoperind în același timp structura moleculei care păstrează informația genetică.

Iar dacă vremea va ține cu cercetătorii, telescoapele vor fi îndreptate spre cer pentru observații astronomice. Ediția din acest an are și o componentă internațională, prin participarea unui invitat de la Shizuoka University din Japonia.

Laboratorul de chimie se mută în Grădina Palas

Chimia vine cu propriul spectacol. Facultatea de Chimie și Asociația Studenților Chimiști Ieșeni – ASCIS vor prezenta experimente și demonstrații care transformă reacțiile chimice în fenomene vizibile și ușor de înțeles.

Nu vor lipsi nici geologii. Departamentul de Geologie al Facultății de Geografie și Geologie, alături de LSGG și SPE Student Chapter, îi invită pe ieșeni să descopere povestea Pământului ascunsă în roci și minerale și să afle cum pot fi citite urmele unor evenimente petrecute cu milioane de ani în urmă.

Informatica intră în premieră în joc

O premieră a ediției din 2026 este participarea Facultății de Informatică a UAIC. Vizitatorii vor putea vedea proiecte dezvoltate de studenți și cadre universitare și vor putea descoperi cum conceptele informatice ajung să se transforme în aplicații și soluții concrete.

Biologia va deschide o altă fereastră către lumea vie. De la organisme microscopice și biodiversitate până la ecosisteme și păsări, publicul va putea explora domenii diferite alături de specialiștii Facultății de Biologie, ai Muzeului de Istorie Naturală și ai Agigea Bird Observatory.

Știința scoate la lumină și trecutul

La Centrul ARHEOINVEST, tehnologia va arăta cum poate fi folosită pentru investigarea trecutului și pentru obținerea unor informații imposibil de descoperit prin simpla privire a unui sit sau obiect arheologic.

Știința vremii va avea, la rândul ei, un loc important. Centrul Meteorologic Regional Moldova va explica publicului cum sunt realizate măsurătorile atmosferice, ce date sunt urmărite și cum contribuie acestea la prognozarea vremii.

Pentru copii, știința devine joacă

CERC Experimentis îi invită pe cei mici să pună mâna pe experimente, să testeze și să descopere singuri fenomenele. Ideea este simplă: știința nu se privește, se experimentează.

Iar pentru cei care vor să transforme explorarea într-o competiție, echipa Games of Science pregătește SciBingo. Participanții vor trebui să descopere standurile, să interacționeze cu cercetătorii și să rezolve provocările jocului, cu șansa de a câștiga premii.

La eveniment vor fi prezente și Antibiotice Iași, ApaVital și Schaeffler, alături de Centrul Europe Direct Iași, care vor aduce exemple din cercetare, industrie, tehnologie, inginerie, analiza apei și dimensiunea europeană a educației și inovării.

De ce levitează un tren? Ce se întâmplă la -196°C? Cum poate fi construit ADN-ul cu propriile mâini? Ce povești sunt ascunse în pietre? Cum sunt urmărite păsările și cum poate fi anticipată vremea?

Răspunsurile vor putea fi descoperite vineri, 25 septembrie, de la ora 17:00, în Grădina Palas, la Noaptea Cercetătorilor UAIC 2026.

Pentru o seară, Iașul nu va avea doar o universitate plină de laboratoare. Va avea un laborator uriaș în mijlocul orașului.

Carmen DEACONU