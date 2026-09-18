De la antichități la Ada Milea și Bere Gratis

* primele standuri s-au deschis încă de dimineață, iar Strada Lăpușneanu s-a umplut de tablouri, ceasuri, patefoane, obiecte din alamă, porțelanuri, cărți și mici comori scoase din alte vremuri * Festivalul Străzii Lăpușneanu a ajuns la ediția a VIII-a și se desfășoară între 18 și 20 septembrie * concertele, teatrul, expozițiile și atelierele vor anima timp de trei zile unul dintre locurile cu cea mai puternică memorie culturală din Iași

Festivalul Străzii Lăpușneanu a început vineri dimineață fără zgomotul marilor scene. Mai întâi au venit oamenii cu lăzile, cutiile și tablourile. Au întins fețele de masă, au ridicat corturile și, obiect cu obiect, au făcut strada să semene din nou cu Lăpușneanul de altădată. La ora la care centrul Iașului abia intra în ritmul unei zile obișnuite, aici se puteau cumpăra deja ceasuri vechi, statuete, tablouri, bijuterii, patefoane, sfeșnice și obiecte despre care vânzătorii au întotdeauna o poveste.

Dimineața în care strada Lăpușneanu a început să semene din nou cu ea însăși

Pe o masă, două păsări lungi din metal stau printre sfeșnice și rame. Câțiva metri mai încolo, un patefon cu pâlnie de alamă privește spre stradă dintre candelabre, ceasuri și tablouri cu flori. Sunt lămpi cu abajururi vechi, mici sculpturi, icoane, porțelanuri, bijuterii, aparate foto, cărți și obiecte cărora nu le mai știi întotdeauna rostul din prima privire.

Așa a început, vineri dimineață, cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Străzii Lăpușneanu.

Înainte ca muzica să se audă de pe scene, strada și-a găsit sunetul propriu: pașii celor care s-au oprit la standuri, întrebările cumpărătorilor și explicațiile colecționarilor. „De când e?”, „Cât costă?”, „Mai funcționează?”, „De unde îl aveți?” sunt întrebările unei dimineți în care aproape fiecare lucru expus pare să fi avut o viață înainte de a ajunge aici.

Târgul de antichități, obiecte vechi și colecții este programat vineri între orele 9.00 și 16.00 și reprezintă doar una dintre componentele festivalului. Evenimentul continuă până duminică, 20 septembrie, cu muzică, teatru, arte vizuale, expoziții, ateliere și activități pentru copii.

Un oraș întreg poate încăpea într-un obiect vechi

Există la astfel de târguri și lucruri pe care nimeni nu pare să le caute, până când apare omul potrivit.

Un ceas de masă. O ramă cu urmele anilor pe lemn. Un tablou mic, aproape ascuns între alte zece. O cutie de bijuterii. Un telefon de jucărie. O mașinuță pe care cineva a avut-o, poate, cu jumătate de secol în urmă.

La unul dintre standuri, zeci de obiecte din alamă au ocupat masa până la margine. La altul, picturile au fost sprijinite direct de pereții cortului, lângă oglinzi, sfeșnice și un gramofon. Cărțile au ieșit din cutii și s-au așezat lângă porțelanuri și obiecte de uz casnic. Nimic nu pare făcut pentru decorul perfect al unei vitrine. Tocmai aceasta este frumusețea locului.

Pe Lăpușneanu, obiectele nu sunt rupte de oameni. Pot fi atinse, întoarse pe toate părțile, negociate. Proprietarul îți spune de unde le are, iar câteva minute mai târziu un lucru care aparținuse unui necunoscut poate pleca spre o altă casă.

Festivalul readuce astfel, pentru trei zile, ceva ce strada a avut cândva în mod firesc: amestecul dintre comerț, artă, conversație și plimbare.

De la antichități la Ada Milea și Bere Gratis

Programul nu rămâne însă între mesele colecționarilor. Festivalul se desfășoară în mai multe puncte de pe Lăpușneanu și din apropiere – Grădina Muzeului Unirii, galeriile Uniunii Artiștilor Plastici, Biserica Banu și scenele amenajate pentru eveniment. Organizatorii au anunțat trei zile de concerte, spectacole, expoziții și activități pentru public.

Vineri, de la ora 17.30, atmosfera Iașului vechi intră și în muzică, printr-un program cu rumba, salsa, cha-cha, swing, vals, tango, romanță și muzică lăutărească veche. La ora 19.00, Cezar Popescu susține în Grădina Muzeului Unirii recitalul folk „Te salut, oraș romantic!”, iar de la ora 20.00, pe Scena Mare, sunt așteptați Ada Milea și Bobo Burlăcianu. Sâmbătă, capul de afiș al serii este Bere Gratis, iar programul continuă duminică inclusiv cu muzică interbelică și concertele de închidere.

Lăpușneanu nu are nevoie să fie inventată

Poate acesta este farmecul festivalului: nu încearcă să construiască artificial povestea unei străzi. Povestea există deja.

Trebuie doar scoase mesele în stradă, deschise cutiile și așezate tablourile.

Vineri dimineață, înainte de concerte și înainte ca festivalul să intre în programul de seară, Lăpușneanu avea deja public. Oamenii mergeau încet printre standuri, se opreau, priveau, întrebau. Unii cumpărau. Alții doar își aminteau.

Iar pentru câteva zile, strada pe care Iașul a trecut de atâtea ori în grabă îi cere orașului exact contrariul: să meargă încet și să se uite. Maura ANGHEL