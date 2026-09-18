SAFE, în impas! A7 Pașcani - Suceava și DEx Suceava - Siret, blocate la start

* Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu reușește să emită ordinele de începere pentru contractele de autostrăzi și drumuri expres care ar urma să fie finanțate prin programul european SAFE, din lipsa fondurilor

România riscă să ajungă în situația absurdă în care are constructori, contracte semnate și proiecte aprobate, dar nu are bani pentru a da drumul efectiv la lucrări. Lipsa finanțării pune sub semnul întrebării startul unor proiecte majore de infrastructură, inclusiv cele care ar trebui să lege Moldova de restul țării.

Iar pe lista proiectelor afectate se află două dintre cele mai importante investiții pentru nord-estul României: Autostrada A7 Pașcani - Suceava și Drumul Expres Suceava - Siret.

Contractul pentru A7 Pașcani–Suceava a fost atribuit companiei UMB. Pentru Drumul Expres Suceava - Siret, contractul a fost atribuit asocierii Far Foundation - Automagistral Pivden - Lincor Trans.

Cu alte cuvinte, constructorii sunt aleși, contractele există, traseele sunt stabilite, dar șantierele riscă să rămână în așteptare.

Problema nu se oprește în Moldova

Dificultăți financiare există și pentru Drumul Expres Arad - Oradea, în timp ce CNAIR nu poate semna, din cauza lipsei banilor, contracte pentru proiecte precum Alternativa Techirghiol, Autostrada Timișoara - Moravița, Autostrada Craiova - Filiași și lotul 6 al Drumului Expres Filiași - Târgu Jiu.

Situația este cu atât mai spectaculoasă cu cât, la finalul anului trecut, premierul de atunci Ilie Bolojan spunea că există constructori dispuși să înceapă lucrările chiar și fără să primească imediat banii de la stat, urmând ca decontarea să fie făcută ulterior.

Acum, la apropierea finalului lui 2026, problema finanțării revine în forță.

Pentru Moldova, A7 Pașcani - Suceava este veriga care trebuie să împingă Autostrada Moldovei spre nord, în timp ce DEx Suceava - Siret ar urma să asigure legătura rapidă cu frontiera ucraineană.

Ani de proiectare, licitații și proceduri administrative au fost necesari pentru ca aceste investiții să ajungă la stadiul contractelor. Acum, exact când ar trebui să intre utilajele pe teren, nimeni nu știe de unde vin banii!

România a obținut acces la finanțări europene importante pentru infrastructură, dar presiunea asupra bugetului național și constrângerile privind deficitul complică pornirea simultană a marilor proiecte.

Dacă ordinele de începere întârzie, fiecare lună pierdută înseamnă timp în plus până când Moldova va avea, în sfârșit, o legătură rutieră rapidă și modernă spre nord.

Pe hârtie, Moldova are autostradă. Pe teren, însă, utilajele încă așteaptă. Iar acum, obstacolul nu mai pare să fie constructorul, ci banii statului. Daniel BACIU