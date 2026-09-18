Piața imobiliară din Iași își recuperează accesul la date

La două luni după atacul cibernetic care a paralizat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), mai multe dintre platformele esențiale pentru tranzacțiile imobiliare au fost repuse în funcțiune. Revenirea este importantă și pentru Iași, unul dintre cele mai active centre ale pieței imobiliare din țară.

Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI) și Registrul Proprietarilor sunt din nou funcționale, a anunțat ANCPI. Totodată, au fost reluate și interfețele API prin care instituțiile statului schimbă automat date cu sistemele informatice ale Agenției.

Repunerea în funcțiune a registrelor este o veste importantă pentru proprietari, cumpărători, notari și profesioniștii implicați în tranzacțiile imobiliare. Accesul la informațiile cadastrale și de publicitate imobiliară este esențial pentru verificarea situației juridice a proprietăților și pentru derularea procedurilor aferente vânzărilor.

Iașul are un interes aparte în această revenire. Municipiul și zona metropolitană s-au aflat în ultimii ani printre cele mai active piețe imobiliare din România, cu un volum ridicat de tranzacții și cu mii de proprietăți care intră anual în circuitul vânzărilor, cumpărărilor, ipotecării sau dezvoltărilor imobiliare.

În acest context, blocarea sistemelor cadastrale a însemnat mai mult decât o problemă informatică. Pentru piața imobiliară, accesul la datele oficiale despre proprietăți reprezintă o verigă importantă a tranzacției.

ANCPI precizează că reluarea serviciilor face parte dintr-un proces gradual de restabilire a infrastructurii digitale, după verificările și testările tehnice efectuate în urma atacului.

Revenirea nu este însă completă. Sistemul Geoportal nu este încă accesibil, în timp ce aplicația e-Terra și-a reluat activitatea încă din 12 august.

Atacul cibernetic din 14 iulie 2026 a blocat toate sistemele informatice ale ANCPI și a provocat una dintre cele mai serioase perturbări ale serviciilor digitale din domeniul cadastrului din România.

La două luni distanță, o parte importantă a infrastructurii revine online. Pentru Iași, unde piața imobiliară generează un volum important de tranzacții, repornirea registrelor înseamnă și reluarea accesului la informațiile de care depind verificarea proprietăților și finalizarea operațiunilor imobiliare.

Cadastrul revine, astfel, treptat la normal. Dar atacul din iulie a arătat cât de mult depinde piața imobiliară de funcționarea infrastructurii digitale a statului.