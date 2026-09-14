Au fost stabilite primele două variante de traseu pentru monorail

* Ruta A pornește din zona Brătuleni și Brătuleni - Valea Lupului, continuă prin Unicani și zona Gării, traversează municipiul spre Alexandru cel Bun, apoi ajunge în zona Tătărași și continuă către Dancu * Ruta B are un traseu mai amplu, de tip semicircular, care leagă zona centrală de Nicolina, urcă spre nord-est și continuă către Șorogari și Aroneanu, apoi coboară spre Tomești și revine prin zona Tătărași

După primele șase luni de evaluare, proiectul transportului de viitor a trecut într-o nouă etapă, iar în Studiul de Prefezabilitate au fost conturate primele variante de lucru privind tehnologia și posibilul culoar al viitoarei investiții.

Important: în această fază nu este vorba despre stabilirea unor trasee definitive. Specialiștii analizează două variante tehnologice și două posibile culoare, reprezentate în documentație prin culorile roșu și albastru. Deciziile finale vor veni abia după aprofundarea studiilor și evaluarea soluțiilor.

Orașul ia în calcul o soluție de transport complet diferită de infrastructura clasică, iar pentru alegerea tehnologiei potrivite proiectanții vor să vadă direct ce oferă piața internațională.

De la Brătuleni la Dancu!

Proiectul Monorailului Iași propune două rute principale, gândite pentru a lega rapid zonele periferice de principalele puncte ale orașului.

Ruta A pornește din zona Brătuleni - Valea Lupului, continuă prin Unicani și zona Gării, traversează municipiul spre Alexandru cel Bun, apoi ajunge în zona Tătărași și continuă către Dancu. Traseul urmărește conectarea localităților din vestul Iașului cu zona centrală și cartierele din est.

Ruta B are un traseu mai amplu, de tip semicircular, care leagă zona centrală de Nicolina, urcă spre nord-est și continuă către Șorogari și Aroneanu, apoi coboară spre Tomești și revine prin zona Tătărași. Astfel, ruta creează o legătură între mai multe cartiere și localități din jurul municipiului, oferind conexiuni cu Ruta A.

Cele două trasee se intersectează în mai multe puncte importante ale orașului, formând împreună o rețea menită să reducă presiunea asupra traficului rutier și să ofere o alternativă rapidă pentru deplasarea între Iași și localitățile din zona metropolitană.

Următorul pas se mută la Berlin

În perioada 22-25 septembrie, o delegație formată din proiectanți și reprezentanți ai asociației HaiCaSePoate va participa la INNO TRANS 2026, unul dintre marile evenimente internaționale dedicate tehnologiilor de transport și mobilității urbane.

Acolo, proiectul Iașului ajunge față în față cu nume grele din industria mondială.

Au fost programate întâlniri cu reprezentanții Max Bögl, Hitachi, Alstom, Siemens, BYD și CRRC, dar și cu furnizori de componente și constructori specializați în tehnologii de tip monorail.

Practic, Iașul începe să caute soluția tehnologică potrivită direct în mijlocul industriei mondiale. Nu este încă momentul în care se poate vorbi despre un traseu bătut în cuie sau despre alegerea unui anumit producător, însă proiectul intră într-o fază în care variantele existente pe piață vor fi analizate direct, inclusiv din perspectiva tehnologiei, construcției și exploatării.

După șase luni de studiu, monorailul nu mai este doar o idee pusă pe hârtie. Are deja variante de lucru, iar următoarea etapă poate fi decisivă pentru direcția pe care o va lua proiectul.

Daniel BACIU