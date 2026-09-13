* o cruce-monument de 14 metri înălțime, dedicată eroilor, va fi sfințită luni, 14 septembrie, în satul Alexandru cel Bun, comuna Vlădeni * ceremonia va fi oficiată de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

Un nou monument dedicat eroilor a fost ridicat în comuna Vlădeni, județul Iași. Crucea amplasată în satul Alexandru cel Bun măsoară 14 metri înălțime și 7 metri lățime și va fi sfințită luni, 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Prin dimensiunile sale, crucea devine unul dintre cele mai vizibile repere ale zonei. Ceremonia va fi oficiată de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Biserică de 100 de ani, ridicată cu sprijinul comunității

Actuala biserică din satul Alexandru cel Bun are o istorie de peste un secol. Potrivit istoricului parohiei, piatra de temelie a fost pusă în 1921, iar lăcașul a fost sfințit doi ani mai târziu, în 1923.

La ridicarea bisericii au contribuit localnici și donatori. Istoricul parohial menționează contribuții în bani și materiale de construcție, dar și implicarea sătenilor în transportarea materialelor.

Parohia Alexandru cel Bun, care aparține de Protopopiatul Iași I, îl are în prezent ca paroh pe preotul Ioan Amarandei. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a fost hirotonit preot în martie 1998, la Catedrala Mitropolitană din Iași. A slujit la Iacobeni, în comuna Vlădeni, iar din 1998 a avut în grijă și comunitatea din Alexandru cel Bun, inițial filie a Parohiei Iacobeni.

Cel mai nou sat al comunei

Alexandru cel Bun are o istorie diferită de cea a celorlalte sate din comuna Vlădeni. Dacă majoritatea așezărilor din zonă s-au format în secolele XVI-XVII, Alexandru cel Bun a apărut abia la începutul secolului XX. Potrivit istoricului parohiei și monografiei publicate de Primăria Vlădeni, așezarea s-a format după răscoala țărănească din 1907, când în zonă s-au stabilit familii venite din alte părți ale țării. După reforma agrară din 1921, satul s-a extins prin împroprietărirea unor locuitori veniți din Bucovina, Botoșani, Dorohoi și zona subcarpatică a județului Neamț. Localitatea este atestată documentar din 1924. Satul este așezat pe valea pârâului Hluza, la aproximativ 6 kilometri de centrul comunei Vlădeni, cu acces pe drumul comunal DC4.

O comună din nordul județului Iași

Comuna Vlădeni se află în nordul județului Iași, în Câmpia Moldovei, la aproximativ 48 de kilometri de municipiul Iași pe șosea. Este alcătuită din șase sate: Vlădeni, Alexandru cel Bun, Borșa, Broșteni, Iacobeni și Vâlcelele. Teritoriul administrativ al comunei are aproape 8.000 de hectare.

Zona are și o veche legătură feroviară cu Iașul. Calea ferată care traversează Vlădeniul și face legătura pe direcția Iași-Dorohoi a fost inaugurată în 1888, iar gara din Vlădeni, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, este menționată de administrația locală între clădirile cu valoare arhitecturală.

La peste un secol de la ridicarea bisericii din Alexandru cel Bun, crucea-monument de 14 metri adaugă un nou reper religios și comemorativ satului. Sfințirea are loc pe 14 septembrie, ziua în care Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci.

Clara DIMA