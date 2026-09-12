La Mănăstirea Bucium, copiii joacă șah pentru premii de până la 300 de lei. În spatele concursului se află însă un proiect mult mai mare: un centru educațional estimat la peste 7,3 milioane de lei, cu ateliere, consiliere, vorbire în public și orientare profesională.

Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium din Iași devine, treptat, mai mult decât un spațiu religios. Duminică, 13 septembrie, aici are loc concursul „Tânărul șahist”, iar mănăstirea pregătește în paralel construirea unui centru educațional destinat copiilor și tinerilor. Fenomenul nu este izolat: Arhiepiscopia Iașilor raporta, numai pentru 2025, aproape 17.000 de tineri implicați în tabere, formări și alte programe.

Meta description: La Bucium, șahul cu premii deschide un proiect educațional de 7,3 milioane lei pentru copii și tineri.

300 de lei pentru cel mai bun tânăr șahist

Duminică, 13 septembrie, de la ora 15.00, Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium găzduiește concursul „Tânărul șahist”, organizat de Centrul Educațional „Maica Domnului Prodromița” împreună cu Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

Competiția este împărțită în două categorii, 5–12 ani și 13–18 ani. Pentru fiecare categorie, premiul I este de 300 de lei, premiul al II-lea de 250 de lei, iar premiul al III-lea de 200 de lei.

Nu este nici măcar prima ediție. În septembrie 2025, aceeași mănăstire găzduia un concurs de șah pentru copii și adolescenți, atunci în colaborare cu Clubul de Șah „Împreună pentru Performanță” din Miroslava.

Miza interesantă nu este însă tabla de șah, ci schimbarea de funcție pe care o capătă spațiul mănăstirii.

Un centru educațional de peste 7,3 milioane de lei

Mănăstirea Bucium lucrează la un proiect mult mai amplu: Centrul Educațional „Maica Domnului Prodromița”. Devizul lucrărilor este de 7.337.184,43 lei, fără TVA, iar pentru construcție a fost pus la dispoziție un teren de 3.000 de metri pătrați. Autorizația de construire a fost obținută încă din aprilie 2024.

Planul arată că nu este vorba doar despre cateheză. În centru sunt prevăzute cursuri de istorie și literatură, scriere creativă, muzică, vorbire în public, șah, consiliere și orientare pentru tineri, alături de activitățile religioase.

Clădirea ar urma să includă săli pentru seminarii și ateliere, sală de conferințe, bucătărie și sală de mese, șapte camere de cazare și un amfiteatru în aer liber. Mănăstirea spune că programele ar urma să fie realizate inclusiv prin parteneriate cu universități, Primăria Iași, Inspectoratul Școlar și AJOFM.

Așadar, modelul seamănă tot mai mult cu un campus de educație nonformală decât cu imaginea clasică a activității desfășurate în jurul unei mănăstiri.

Burse și orientare în carieră, tot la Bucium

În vara acestui an, Mănăstirea Bucium a organizat și o activitate de orientare în carieră pentru 20 de copii, bursieri și frați ai acestora, în cadrul proiectului „Bursele Mănăstirii Bucium”. Copiii au întâlnit profesioniști și au vizitat instituții pentru a descoperi meserii și posibile trasee profesionale.

Șahul, bursele, orientarea profesională, taberele și viitorul centru educațional conturează astfel o strategie mai largă: apropierea copiilor de Biserică nu doar prin slujbă și cateheză, ci prin activități pentru care familiile caută în mod obișnuit școli, cluburi sau centre private.

Aproape 17.000 de tineri în programele Arhiepiscopiei

Dimensiunea fenomenului se vede mai bine în raportul Arhiepiscopiei Iașilor pentru anul 2025. Departamentul Misiune pentru Tineret declară 16.795 de participanți la tabere, întâlniri, seminare de comunicare și lucru în echipă, pelerinaje și alte proiecte. Pentru concursurile de proiecte destinate tinerilor a existat un buget de 89.300 de lei, iar prin programul de burse „Investește în România! Investește în Educație” au fost acordate burse în valoare de 78.600 de euro.

Tot în rețeaua educațională aflată sub patronajul Bisericii funcționează Liceul „Varlaam Mitropolitul” din Iași, unde în anul școlar 2024–2025 erau înscriși 648 de copii și tineri, de la nivel preșcolar până la liceu.

Raportul mai consemnează 41 de asociații, fundații și alte structuri care funcționează cu binecuvântare arhierească, însă datele publice nu separă într-o singură statistică infrastructura educațională din municipiul sau județul Iași de cea existentă în restul Arhiepiscopiei.

De aceea, întrebarea relevantă după concursul de șah de la Bucium nu este doar cine va câștiga cei 300 de lei. Este cât de mult s-a extins Biserica, în ultimii ani, într-o zonă în care familiile caută tot mai multe soluții: educația de după școală, formarea personală, taberele, bursele și pregătirea pentru viață. Teona SOARE