Marea transformare feroviară de la Prut prinde contur

* România și Republica Moldova împing, aproape simultan, proiectele care pot schimba radical legătura feroviară dintre Iași și Ungheni

După ce Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a lansat licitația pentru electrificarea liniei Iași - Frontieră, autoritățile de la Chișinău au pornit propria procedură pentru continuarea lucrărilor peste Prut.

Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova a anunțat achiziția serviciilor de proiectare și execuție pentru reabilitarea liniei de cale ferată Iași - Ungheni.

Proiectul de peste Prut este unul amplu și include reconstrucția și modernizarea podului feroviar peste râul Prut, modernizarea stației Ungheni și a liniilor cu ecartament de 1.435 mm, precum și electrificarea tronsonului dintre pod și stația Ungheni.

Sunt prevăzute intervenții la sistemele de semnalizare, centralizare și blocare, modernizarea comunicațiilor feroviare și a telecomunicațiilor, dar și lucrări pentru protejarea sau reconfigurarea rețelelor inginerești existente.

Electrificarea completă a liniei Socola - Ungheni

Cele două maluri ale Prutului încep să fie pregătite pentru aceeași reconfigurare feroviară. Pe partea românească, SRCF Iași a lansat la sfârșitul lunii iunie licitația pentru proiectarea și execuția electrificării liniei Iași–Frontieră, în cadrul proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferată Roman–Iași–Frontieră – Faza 1”. Contractul are o valoare estimată de aproape 290 de milioane de lei, aproximativ 55 de milioane de euro.

Intervențiile vizează cei 23,4 kilometri dintre Iași și frontieră și includ reabilitarea traseului existent, corectarea unor curbe, rezolvarea punctelor periculoase și a zonelor inundabile, lucrări pentru colectarea apelor pluviale, refacerea unor linii din stații și reabilitarea peroanelor.

Piesa grea a proiectului este însă electrificarea completă a liniei Socola - Ungheni. Lucrările sunt gândite în sistem „light modernization”, fără transformări inutile ale coridorului feroviar și fără exproprieri care nu sunt necesare.

Durata de execuție prevăzută pentru tronsonul românesc este de un an și jumătate, iar finanțarea vine în proporții egale din fonduri europene nerambursabile prin Programul CEF și de la bugetul de stat.

Daniel BACIU