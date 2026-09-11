Vești extrem de proaste pentru administrațiile locale care așteaptă bani pentru drumuri, rețele de apă, canalizare și alte proiecte de infrastructură. Fondurile bugetare alocate în 2026 Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost epuizate, iar Ministerul Dezvoltării suspendă, începând de astăzi, 11 septembrie, depunerea solicitărilor de transfer.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Practic, robinetul finanțărilor de la bugetul de stat se închide temporar, iar primăriile și consiliile județene care au proiecte în derulare trebuie să găsească soluții pentru continuarea lucrărilor.

Solicitările de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro nu mai pot fi depuse începând cu 11 septembrie. Procedura va fi reluată doar dacă vor fi suplimentate creditele bugetare destinate programului.

Există însă și o excepție importantă. Măsura nu îi vizează pe beneficiarii care intră sub prevederile OUG 87/2025 și care au încărcat deja în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care și-au asumat plata din bugetele proprii a 20% din suma estimată. Pentru aceștia, banii necesari au fost deja rezervați.

Primăriile, obligate să scoată bani din propriile bugete

Pentru proiectele aflate deja în execuție, situația devine însă complicată. Autoritățile locale pot continua lucrările folosind fonduri proprii sau alte surse legal constituite, dar pot decide și sistarea acestora pentru a evita acumularea de arierate.

Cu alte cuvinte, administrațiile locale ajung să fie puse în fața unei alegeri dificile: găsesc bani pentru lucrări sau riscă să le oprească până când finanțarea de la bugetul de stat va fi reluată.

Ministerul Dezvoltării precizează că, în cazul unei suplimentări a bugetului programului în cursul acestui an, beneficiarii vor fi informați, iar transferurile vor fi reluate.

Mai mult, autoritățile care achită temporar din fonduri proprii sumele care ar fi trebuit să vină de la bugetul de stat le vor putea solicita ulterior de la Ministerul Dezvoltării, atât timp cât contractele de finanțare sunt valabile.

Programul „Anghel Saligny” finanțează proiecte de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare. Epuizarea banilor alocați pentru 2026 pune astfel presiune pe administrațiile care au investiții în desfășurare și pentru care continuitatea lucrărilor depinde de asigurarea finanțării. Daniel BACIU