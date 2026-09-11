Fundația Comunitară Iași lansează Fondul de Burse pentru tinerii cu potențial

O nouă șansă pentru elevii din Iași care muncesc pentru performanță, dar ale căror familii nu își permit întotdeauna să le ofere toate resursele de care au nevoie. Fundația Comunitară Iași a lansat cea de-a XVI-a ediție a Fondului de Burse FCI, un program care combină sprijinul financiar cu mentoratul și dezvoltarea personală.

Programul a fost lansat joi, 10 septembrie 2026, și se adresează elevilor din clasele V-XII din Iași și zona metropolitană, care au rezultate bune la școală, se implică în activități extrașcolare și de voluntariat sau urmăresc performanța într-un domeniu care îi pasionează.

Pentru o bursă de merit, candidații trebuie să fi obținut cel puțin media 9 în anul școlar anterior, iar venitul net pe membru de familie să nu depășească 3.000 de lei în ultimele trei luni. În plus, elevii trebuie să poată demonstra implicarea în activități extrașcolare sau existența unor pasiuni și preocupări pentru care au obținut diplome, certificate, adeverințe de voluntariat ori alte dovezi ale participării la concursuri, competiții, cursuri sau evenimente civice.

Înscrierile se încheie pe 10 octombrie

Elevii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se pot înscrie până la 10 octombrie 2026, ora 10:00, prin completarea formularului disponibil pe site-ul Fundației Comunitare Iași.

Bursa nu înseamnă însă doar bani. Programul le oferă tinerilor acces la mentorat și ateliere de dezvoltare, astfel încât sprijinul primit să îi ajute să-și valorifice mai bine aptitudinile și să-și construiască propriul drum.

În spatele programului se află și o comunitate de donatori ieșeni – companii și persoane fizice care aleg să investească în educație și în generația care va modela Iașul de mâine.

O bursă anuală are valoarea de 2.900 de lei, iar cei care doresc să contribuie pot face acest lucru individual sau alături de prieteni și colegi. Mai mult, donatorii pot deveni mentori pentru bursierii pe care îi susțin, oferindu-le încurajare și îndrumare dincolo de ajutorul financiar.

Peste 1.075 de burse acordate în Iași

Fondul de Burse FCI are deja o istorie de peste un deceniu. De-a lungul edițiilor derulate din 2012 până în prezent, programul a acordat peste 1.075 de burse, sprijinind tineri care s-au remarcat atât prin rezultatele școlare, cât și prin activitățile desfășurate în afara școlii.

Pentru Fundația Comunitară Iași, investiția în acești elevi înseamnă mai mult decât susținerea unor performanțe individuale. Programul își propune să le ofere adolescenților ambițioși încredere, autonomie și acces la resurse care să îi ajute să nu își abandoneze pasiunile din cauza dificultăților financiare sau sociale.

În același timp, Fondul de Burse FCI construiește o rețea de susținători și mentori implicați în dezvoltarea comunității locale.

Carmen DEACONU