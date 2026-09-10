* un proiect cultural lansat la Iași își propune să ducă literatura română mai aproape de comunitățile de români din Spania și Italia și să întărească legătura acestora cu limba și cultura de origine

Cartea românească devine instrument de legătură cu diaspora într-un nou proiect care pornește de la Iași. „Junimea peste hotare – Cartea românească, identitatea culturală și dialogul cu diaspora” va fi lansat vineri, 11 septembrie 2026, de Asociația „Cercul Junimii”, iar principalele comunități vizate sunt cele de români din Spania și Italia.

Cartea românească, dusă mai aproape de diaspora

Proiectul pune în centrul său o problemă tot mai importantă pentru comunitățile românești stabilite în afara țării: păstrarea legăturii cu limba, literatura și cultura română, mai ales în cazul generațiilor crescute departe de România.

Inițiativa urmărește promovarea literaturii și culturii române, susținerea identității culturale și lingvistice și dezvoltarea dialogului dintre România și comunitățile românești din străinătate.

Proiectul nu se limitează însă la spațiul ieșean. Prin orientarea sa către românii din Spania și Italia, inițiativa încearcă să transforme cartea românească într-un mijloc concret de păstrare a contactului cu cultura de origine.

Identitatea românească din diaspora, una dintre temele centrale

Tema depășește zona strict literară. Pentru familiile stabilite de ani buni în afara României, transmiterea limbii române către copii, accesul la carte și păstrarea reperelor culturale devin probleme care țin direct de continuitatea identității.

Alegerea celor două țări plasează proiectul în comunități importante ale diasporei românești. Miza este construirea unui dialog cultural care să nu funcționeze într-un singur sens, dinspre România către cei plecați, ci să aducă în discuție și experiențele românilor care trăiesc în alte societăți europene.

Prin literatura română, întâlniri și activitățile prevăzute în proiect, organizatorii urmăresc să creeze legături între spațiul cultural din țară și românii stabiliți peste hotare.

Iașul, oraș cu una dintre cele mai puternice tradiții literare din România și locul în care a apărut societatea Junimea în secolul al XIX-lea, devine astfel punctul de plecare al unui proiect care încearcă să ducă mai departe această moștenire, într-o realitate diferită: aceea a milioanelor de români care trăiesc astăzi în afara granițelor.

Maura ANGHEL