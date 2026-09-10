* două seri consecutive de balet sunt programate la Opera Națională Română din Iași * spectacolul „Romeo și Julieta”, pe muzica lui Serghei Prokofiev, va fi prezentat vineri și sâmbătă, de la ora 18:30

Una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din literatura universală revine pe scena Operei Iași în acest weekend. Baletul „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev, va avea două reprezentații, pe 11 și 12 septembrie, în Sala Mare.

Montarea în trei acte pornește de la tragedia lui William Shakespeare și transpune conflictul dintre familiile Montague și Capulet într-un spectacol în care povestea este construită prin muzică și dans.

Pe scenă vor evolua Baletul și Orchestra Operei Naționale Române din Iași, iar conducerea muzicală îi revine dirijorului Cristian Spătaru.

Partitura compusă de Serghei Prokofiev în anii '30 a transformat povestea lui Romeo și a Julietei într-una dintre creațiile de referință ale baletului secolului XX. Premiera mondială a avut loc în 1938, la Brno, în actuala Cehie.

De atunci, titlul a rămas în repertoriile marilor companii internaționale, muzica lui Prokofiev fiind recognoscibilă inclusiv dincolo de sălile de spectacol.

Patru evenimente mai sunt programate în septembrie

După cele două seri dedicate baletului, programul Operei Iași continuă în această lună cu alte patru evenimente, în trei spații diferite.

Pe 15 și 16 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare, este programată „La traviata”, de Giuseppe Verdi.

Pe 19 septembrie, Opera își mută spectacolul în exterior. De la ora 20:00, pe Esplanada instituției, va avea loc cea de-a XV-a ediție a „Magiei serii în sunet și lumină”.

Ultimul eveniment din calendarul lunii este programat pe 29 septembrie, de la ora 18:30, la Palatul Culturii din Iași. „Concert la Palat” încheie astfel programul din septembrie al instituției.

În total, între 11 și 29 septembrie, Opera Națională Română din Iași are programate șase reprezentații și evenimente: două seri de „Romeo și Julieta”, două de „La traviata”, „Magia serii în sunet și lumină” și „Concert la Palat”.

Maura ANGHEL