* din 54 de intervenții raportate într-o singură zi de ISU Iași, 47 au fost pentru prim ajutor și doar una pentru stingerea unui incendiu * bilanțurile ultimului an confirmă că urgența medicală ocupă o parte uriașă din activitatea „oamenilor de foc” * pe 13 septembrie este Ziua Pompierului

Pompierul de astăzi nu mai este doar omul care intră în foc. Este paramedic, salvator, intervine la accidente, persoane blocate, urgențe medicale sau muniție neexplodată. La Iași, într-o singură zi din septembrie, aproape nouă din zece intervenții au fost pentru prim ajutor.

Pe 9 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a raportat 54 de intervenții. Dintre acestea, 47 au fost pentru prim ajutor, una pentru incendiu, iar alte șase au reprezentat alte tipuri de misiuni.

Calculul este simplu: aproximativ 87% dintre intervențiile acelei zile au fost pentru acordarea primului ajutor.

Nu este suficient pentru a spune că incendiile dispar din activitatea pompierilor. Dimpotrivă, focul continuă să dea mult de lucru salvatorilor. Până pe 5 august 2026, pompierii ieșeni interveniseră deja la 256 de incendii de vegetație uscată, care afectaseră aproximativ 350 de hectare în județ.

Dar raportul dintre foc și urgența medicală arată cât de mult s-a schimbat meseria.

Peste 11.000 de intervenții SMURD într-un singur an

Bilanțul complet pentru 2025 oferă imaginea de ansamblu. În județul Iași au fost înregistrate anul trecut aproximativ 11.300 de intervenții SMURD. În același interval, pompierii au intervenit la 625 de incendii produse la locuințe, gospodării, spații comerciale, de producție sau alte obiective și la alte 292 de incendii de vegetație.

2026 continuă să ofere exemple similare. Între 26 februarie și 4 martie, ISU Iași a avut 279 de misiuni: doar 7 au fost incendii, în timp ce 214 au reprezentat intervenții pentru asistență medicală de urgență, prim ajutor calificat și descarcerare.

În teren, echipajele răspund la stopuri cardio-respiratorii, traumatisme, accidente rutiere, persoane căzute sau blocate în locuințe, dar și la incendii de vegetație, intervenții pirotehnice și numeroase alte situații în care fiecare minut contează.

Pompierul modern este și salvator medical

Schimbarea se vede inclusiv în tehnica pe care ISU Iași o va prezenta publicului pe 13 septembrie, de Ziua Pompierilor. Între orele 10:00 și 18:00, ieșenii vor putea vedea nu doar autospeciale pentru stingerea incendiilor, ci și echipamente pentru terapie intensivă neonatală, TIM biologic, roboți de intervenție, hidroperforare, salvare de la înălțime și intervenții pirotehnice.

Urgențele medicale pun presiune pe echipaje

Ponderea mare a intervențiilor medicale schimbă și discuția despre resurse. Nu mai contează doar câte autospeciale de stingere sunt disponibile, ci și câte echipaje SMURD pot fi trimise simultan, câți paramedici sunt în serviciu și cât durează până când aceștia ajung la pacient.

În 2025, ISU Iași a gestionat aproape 17.000 de solicitări care au necesitat intervenția, iar aproximativ 11.300 dintre acestea au revenit SMURD. Pompierii au avut, în medie, aproximativ 45 de intervenții pe zi. Cifrele explică de ce imaginea pompierului s-a schimbat. Incendiul rămâne una dintre cele mai dificile și periculoase misiuni, iar în 2026 numai focul scăpat în vegetație a generat sute de intervenții. Dar, numeric, cea mai mare parte a solicitărilor vine din altă direcție: oameni care au nevoie urgentă de ajutor medical.

De Ziua Pompierilor, dincolo de autospecialele roșii și furtunurile de stingere, aceasta este poate schimbarea cea mai importantă: pompierul modern este tot mai des omul care ajunge lângă pacient înainte ca focul să intre vreodată în poveste.

Dan DIMA