* aparatele vor fi instalate în județul Iași prin proiectul PreMED * autoritățile caută puncte cu trafic mare, acces rapid și, pe cât posibil, disponibile 24 de ore din 24

Un defibrilator aflat la câteva minute distanță poate deveni decisiv într-o urgență cardiacă. La Iași începe însă partea complicată a unei investiții care aduce 30 de astfel de aparate în județ: unde vor fi montate, cine va ști că există și cât de repede va putea ajunge un om la ele după apelul la 112.

90 de aparate pentru trei județe

Proiectul „PreMED – Asistența medicală de urgență prespitalicească salvează vieți” prevede instalarea a 90 de defibrilatoare automate externe în județele Iași, Botoșani și Vaslui, câte 30 pentru fiecare județ. Achiziția lansată de ADI EURONEST are o valoare estimată de 941.106,69 lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor s-a încheiat la 31 august. Contractul nu înseamnă însă simpla cumpărare a 90 de aparate. Fiecare punct va include o cutie de protecție prevăzută cu alarmă, încălzire și iluminare, precum și un sistem de monitorizare la distanță prin GSM/IoT. Sunt incluse instalarea, racordarea electrică, configurarea și punerea în funcțiune.

Aparatele sunt destinate sistemului de Public Access Defibrillation, adică trebuie să poată fi utilizate inclusiv de persoane fără pregătire medicală specializată. Tocmai de aceea, locul în care vor fi montate devine aproape la fel de important ca echipamentul.

Cum se desenează harta celor 30 de defibrilatoare

ADI EURONEST a transmis deja către comunități un chestionar pentru identificarea viitoarelor locații. Documentul arată foarte clar ce contează în selecție. Au fost cerute date despre populație, numărul de vizitatori, persoanele de peste 50 de ani, infrastructura medicală existentă și distanța până la cel mai apropiat serviciu de ambulanță sau punct SMURD. Pentru fiecare amplasament propus se analizează și numărul de persoane care trec zilnic sau săptămânal prin zonă, existența alimentării electrice, paza ori supravegherea video și posibilitatea accesului 24/7.

În mediul urban sunt indicate ca exemple piețele, stațiile de transport, zonele comerciale, parcurile, stadioanele și instituțiile publice. În comune, aparatele ar putea ajunge la primării, școli, centre de zi sau alte clădiri accesibile comunității.

Adevărata hartă a defibrilatoarelor din Iași va rezulta, prin urmare, dintr-o ecuație în care trebuie puse împreună aglomerația, accesibilitatea și distanța față de ajutorul medical.

Cine va ști să le folosească

O altă condiție din documentația achiziției este instruirea a minimum două persoane pentru fiecare amplasament. Pentru cele 90 de puncte rezultă cel puțin 180 de persoane care vor primi instruire privind utilizarea echipamentelor.

Separat, PreMED include și cursuri de prim ajutor pentru aproximativ 500 de tineri din Iași, Vaslui, Botoșani și Chișinău, proiectul urmărind creșterea capacității de intervenție înainte ca pacientul să ajungă la spital.

Rămâne însă o întrebare esențială pentru funcționarea viitoarei rețele: vor avea dispecerii 112 acces la poziția exactă a celor 30 de aparate din Iași și vor putea indica, în timpul apelului, cel mai apropiat defibrilator? Faptul că echipamentele vor fi monitorizate GSM/IoT permite supravegherea lor tehnică, dar documentația consultată nu confirmă, în acest moment, o integrare operațională a locațiilor cu sistemul 112.

Patru ambulanțe noi intră în același proiect

PreMED acționează și la celălalt capăt al intervenției. Serviciul de Ambulanță Județean Iași a finalizat achiziția a patru ambulanțe de urgență tip B, complet echipate. Contractul are o valoare de 2,238 milioane de lei fără TVA, iar obiectivul declarat este reducerea timpului de intervenție și creșterea capacității operaționale a serviciului.

Astfel, investiția încearcă să acopere ambele momente ale unei urgențe: ceea ce poate face un martor înainte de sosirea echipajului și ceea ce poate face sistemul medical după preluarea cazului.

Primul ajutor se învață de la 4 ani

Tema ajunge în atenția publicului chiar sâmbătă, 12 septembrie, când este marcată Ziua Mondială a Primului Ajutor. La Iași, Crucea Roșie va susține, de la ora 13.00, un atelier destinat copiilor de la 4 ani, la Grădina Vert. Cei mici vor exersa metoda PAS, poziția laterală de siguranță, masajul cardiac și manevra Heimlich.

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