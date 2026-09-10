La Iași, muzicienii și poeții se întâlnesc într-un nou proiect -- Versus

* un nou proiect cultural lansat la Iași pune față în față poeți și muzicieni, iar primele întâlniri îi aduc împreună pe Dan Coman și Oigăn

Poezia iese din formatul clasic al lecturii publice și intră în laboratorul muzicienilor. Proiectul Versus debutează la Iași pe 20 septembrie, cu două ateliere și un dialog public, toate cu participare gratuită. Miza proiectului este apropierea tinerilor de poezia contemporană și explorarea felului în care un artist se exprimă atunci când schimbă instrumentul: muzicianul trece la text, iar poetul intră în conversație cu muzica.

Muzicieni fără muzică, poeți față în față cu alte limbaje

Versus pornește de la o provocare simplă, dar rar pusă în practică: poate fi recunoscut un muzician după vocea sa artistică atunci când nu mai are la dispoziție sunetul? Și, invers, ce se întâmplă atunci când poezia intră în contact direct cu ritmul, experiența și mecanismele de creație ale unui muzician?

Inițiatorii proiectului, Vlad Alui Gheorghe și Diana Niculae-Grigorescu, construiesc în jurul acestor întrebări o serie de întâlniri, ateliere și filmări. Proiectul urmărește să aducă poezia contemporană mai aproape de publicul tânăr și de oameni care, în mod obișnuit, nu frecventează evenimente literare. Asocierea cu muzica devine astfel o posibilă poartă de intrare către lectură.

Una dintre componentele importante va depăși însă zona evenimentelor: în noiembrie 2026 este programată lansarea unui volum antologic alcătuit integral din poezii scrise de muzicieni. Este unul dintre rezultatele concrete prin care experimentul trecerii de la muzică la literatură va rămâne documentat și după încheierea întâlnirilor publice.

Dan Coman și Oigăn deschid seria la Iași

Primele evenimente Versus au loc duminică, 20 septembrie, iar invitații sunt poetul și prozatorul Dan Coman și muzicianul Oigăn – Eugen Nuțescu.

Dan Coman este cunoscut atât pentru volumele sale de poezie și proză, cât și ca fondator al Festivalului Internațional de Poezie și Muzică „Poezia e la Bistrița”. Oigăn este membru fondator al trupelor Kumm și Robin & The Backstabbers, face parte din proiectul Moon Museum și are, în paralel, activitate solo.

Ziua începe la ora 11:00, la Casa Muzeelor, cu un atelier de poezie susținut de Dan Coman. De la 13:00, în același spațiu, Oigăn conduce un atelier de poezie și versuri.

Seara, de la 18:00, cei doi se întâlnesc la Cafeneaua Acaju pentru primul Dialog Versus, moderat de Vlad Alui Gheorghe. Discuția va urmări relația dintre cuvânt și muzică, sursele de inspirație și felul în care se schimbă procesul creator atunci când artistul trece dintr-un limbaj în altul.

Accesul la cele două ateliere și la dialog este gratuit, însă participarea se face pe baza unei înscrieri prealabile.

Maura ANGHEL