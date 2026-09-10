Capitala mondială a organelor artificiale se mută la Iași!

* cercetători de top, tehnologii medicale de ultimă generație și un congres internațional de anvergură, la Palatul Culturii

Iașul intră în aceste zile pe harta marilor centre internaționale ale medicinei și cercetării biomedicale. Pentru prima dată în istorie, România găzduiește Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale – ESAO, eveniment ajuns la cea de-a 52-a ediție. Între 9 și 12 septembrie, Palatul Culturii și Clădirea „Nicolae Leon” a Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași devin puncte de întâlnire pentru specialiști preocupați de una dintre cele mai spectaculoase frontiere ale medicinei moderne: organele artificiale și tehnologiile care pot salva vieți.

Peste 100 de lucrări științifice, sesiuni plenare și simpozioane reunesc la Iași cercetători și medici din țară și din străinătate. Printre participanții internaționali se află specialiști de la RWTH Aachen University, Medizinische Universität Wien, Charité – Universitätsmedizin Berlin, KU Leuven, University of Twente și alte instituții academice și de cercetare de prestigiu.

Tema ediției din acest an, „From Bench to Bedside and Back Again”, pune în centrul dezbaterilor drumul spectaculos de la experimentul de laborator până la pacient și, mai departe, întoarcerea experienței clinice în laborator. Practic, cercetarea și medicina se întâlnesc la Iași pentru a căuta soluții care, în viitor, ar putea schimba radical tratamentul unor boli grave.

În program se află tehnologii care par desprinse din filmele SF, dar care sunt deja parte a cercetării medicale de vârf: dezvoltarea inimilor artificiale și a sistemelor de asistare ventriculară, plămânii artificiali și tehnologiile de suport extracorporal, inclusiv ECMO, ingineria tisulară și medicina regenerativă. Specialiștii discută, de asemenea, despre metode moderne de dializă și filtrare a sângelui.

Congresul are și o puternică amprentă ieșeană. Evenimentul este prezidat de dr. Alexandru Pleșoianu, din cadrul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS al UMF „Grigore T. Popa” Iași, care deține funcția de ESAO 2026 Congress President și face parte din Local Organising Committee.

Expertiza ieșeană este prezentă și în structura științifică a congresului. Specialiști ai UMF „Grigore T. Popa” Iași, din domenii precum chirurgia, cardiologia, nefrologia, farmacologia și medicina de urgență, fac parte din Local Scientific Committee. Alături de cercetătorii internaționali, aceștia contribuie la un program care pune față în față discipline medicale și științifice diferite, unite de aceeași miză: dezvoltarea unor tehnologii capabile să susțină sau chiar să înlocuiască funcțiile unor organe umane.

Iar înainte ca maratonul științific al congresului să înceapă, Iașul a găzduit și youngESAO, în perioada 8-9 septembrie. Întâlnirea a fost dedicată tinerilor cercetători și doctoranzilor, care și-au prezentat proiectele și au avut ocazia să intre în contact cu cercetători și grupuri academice din alte țări.

Organizat de Asociația Creative Life, împreună cu UMF „Grigore T. Popa” Iași, în calitate de partener științific, și Primăria Iași, congresul ESAO 2026 transformă orașul, pentru câteva zile, într-un veritabil laborator internațional al medicinei viitorului.

De la inimi și plămâni artificiali la ECMO, organe bioinginerești și medicină regenerativă, Iașul găzduiește cercetările care pot schimba modul în care medicina va trata, în anii următori, cele mai grave afecțiuni.

Nicoleta ZANCU