Iașul, în topul județelor care au angajat cel mai mult în acest an

Iașul rămâne unul dintre marile motoare ale pieței muncii din România. Județul se află în topul zonelor care au generat cele mai multe oportunități de angajare în acest an, fiind depășit doar de București, Brașov, Ilfov și Cluj.

Din aproape 150.000 de locuri de muncă postate din ianuarie și până acum pe cea mai mare platformă de recrutare online din România, aproximativ 71.000 au fost disponibile în București, Capitala concentrând aproape jumătate din oferta națională.

După București, clasamentul este dominat de Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Brașovul este marele câștigător al anului, urcând spectaculos de pe locul al cincilea în 2025 până pe poziția secundă. În schimb, Iașul și Clujul au coborât ușor în clasament, fiind devansate de Ilfov.

Pentru Iași, poziționarea în top confirmă însă forța pieței locale a muncii. Județul rămâne una dintre principalele destinații pentru cei care caută un loc de muncă, inclusiv pentru candidații din județele cu o ofertă mult mai redusă.

Ce se angajează cel mai mult în Iași

În afara Bucureștiului, unde oferta este extrem de diversificată, cele mai multe locuri de muncă din marile centre economice vin din domenii precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar-bancar și transport și logistică.

Un alt detaliu important este nivelul de experiență căutat. Aproximativ 60% dintre joburile disponibile la nivel național s-au adresat candidaților entry-level. Urmează cei cu experiență de 2-5 ani, candidații fără experiență, specialiștii seniori și managerii.

Explicația este legată și de fluctuația ridicată a personalului din anumite domenii. Vânzările, serviciile pentru clienți și call-center-ul, zona administrativă și logistică, producția și contabilitatea generează constant nevoia de noi angajați.

Salarii de 5.000 de lei la Iași

În județele care au avut cea mai mare ofertă de locuri de muncă, salariile medii nete se situează între 5.000 și 6.500 de lei pe lună.

Bucureștiul conduce clasamentul, cu o medie netă de 6.500 de lei, urmat de Cluj – 5.800 de lei și Timiș – 5.500 de lei. Iașul se află la nivelul de 5.000 de lei net, aceeași medie fiind indicată pentru Ilfov, Brașov și Constanța.

Pentru categoria entry-level, cea mai căutată de angajatori, media salarială este de aproximativ 4.000 de lei net lunar.

În partea opusă a clasamentului se află județe precum Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna, unde au fost disponibile doar aproximativ 4.500-5.000 de joburi pentru fiecare județ.

Oferta limitată îi determină pe mulți candidați să se uite către marile centre urbane. Iar aici, Iașul apare din nou printre principalele alternative pentru cei care vor să-și crească șansele de angajare.

Cu mii de locuri de muncă disponibile și o medie salarială netă de 5.000 de lei, Iașul își păstrează poziția de pol important al pieței muncii din România.

Daniel BACIU