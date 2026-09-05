* Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji luni, 7 septembrie, la Seminarul Teologic din Iași, iar de la ora 11.00 va participa la festivitatea de la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” * în perioada 6–12 septembrie, Arhiepiscopia Iașilor are programate slujbe, sfințiri, hirotonii și întâlniri pastorale *

Mitropolitul Teofan va participa luni, 7 septembrie, la deschiderea noului an școlar în două instituții de învățământ din Iași. Dimineață, ierarhul va sluji Sfânta Liturghie la Seminarul Teologic, iar de la ora 11.00 este anunțat la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”.

Programul face parte din agenda Arhiepiscopiei Iașilor pentru săptămâna 6–12 septembrie, care cuprinde mai multe slujbe și evenimente în municipiu și în parohiile din eparhie.

Sfințire la Moreni și hirotonie la Trei Ierarhi

Duminică, 6 septembrie, Mitropolitul Teofan va sluji la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Moreni, comuna Prisăcani, unde va avea loc sfințirea bisericii parohiale.

Tot duminică, Episcopul-vicar Nichifor Botoșăneanul va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. În timpul slujbei va hirotoni un preot și va hirotesi un arhidiacon.

În aceeași zi, între orele 11.00 și 19.00, în Parcul Expoziției este programată ediția a VI-a a Festivalului Familiei. Organizatorii anunță peste 50 de ateliere și activități gratuite, pregătite împreună cu 38 de invitați.

Întâlniri pastorale în parohiile din Iași

Agenda continuă luni cu o întâlnire a Cercului pastoral-misionar „Sfântul Apostol Petru”, găzduită de Parohia Mănăstirea din Protopopiatul 3 Iași. Tema conferinței susținute de părintele Gabriel Puiu este rolul femeii creștine în viața Bisericii.

Miercuri, 9 septembrie, Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” – Vișani II va găzdui o nouă întâlnire pastorală. Părintele Teofil Panțiru va susține conferința „Cum devine parohia o familie duhovnicească?”. În aceeași zi este programată și o întâlnire la Parohia Henci din Protopopiatul 3 Iași.

Hirotonie la Catedrala Mitropolitană

Joi, 10 septembrie, Episcopul-vicar Nichifor Botoșăneanul va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde va săvârși o hirotonie în treapta de preot.

Tot joi, Capela „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a Unității Militare 01564 Tătărași va găzdui întâlnirea Cercului pastoral-misionar „Sfântul Vasile cel Mare”. Conferința va fi susținută de părintele Valentin Pâțâligă și va avea ca temă pastorația familiilor de militari.

Programul Arhiepiscopiei pentru 6–12 septembrie mai cuprinde hramul Mănăstirii Vorona, un pelerinaj pedestru, întâlniri ale preoților din Protopopiatul Botoșani, precum și alte slujbe și sfințiri în parohiile din eparhie. Clara DIMA