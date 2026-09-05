* ieșenii au stat la coadă, vineri seară, pentru a intra la prima premieră teatrală a noii stagiuni * spectacolul cu Marius Manole și Medeea Marinescu s-a jucat cu toate locurile ocupate * pentru reprezentația din 6 septembrie, Ateneul anunța că mai rămăseseră doar câteva bilete *

O coadă uriașă de ieșeni s-a format vineri seară, 4 septembrie, înaintea premierei spectacolului „Napoleon era fată”, la Sala Unirii. Publicul a venit în număr mare pentru producția regizată de Toma Hogea, cu Marius Manole și Medeea Marinescu în distribuție, iar reprezentația a fost sold-out. Spectacolul a deschis stagiunea teatrală 2026–2027 a Ateneului Național din Iași.

Imaginea dinaintea premierei a fost una mai puțin obișnuită pentru începutul unei stagiuni: zeci de oameni așteptând să intre, într-un șir care s-a prelungit în fața sălii. Ieșenii veniseră pentru una dintre producțiile pe care Ateneul a mizat la deschiderea sezonului, iar interesul s-a văzut înainte ca actorii să urce pe scenă.

Sala Unirii, ocupată până la ultimul loc

Premiera din 4 septembrie a început la ora 19.00, la Sala Unirii – Cinema Victoria. Cu câteva ore înainte de spectacol, Ateneul confirma oficial că nu mai existau locuri disponibile. Instituția anunța, în același timp, că pentru următoarea reprezentație, programată duminică, 6 septembrie, tot de la ora 19.00, mai rămăseseră doar câteva bilete.

„Napoleon era fată” este o comedie bulevardieră, construită pe încurcături, suspiciuni și răsturnări rapide de situație. Acțiunea pornește de la o întâlnire aparent banală dintre o tânără soție și un prieten de familie. Refuzul femeii de a spune cu cine a luat masa declanșează suspiciunile soțului și pune în mișcare întregul mecanism al farsei.

Marius Manole și Medeea Marinescu, în distribuția noii producții

Regia îi aparține lui Toma Hogea, iar distribuția reunește opt actori. Alături de Marius Manole și Medeea Marinescu joacă Cezara Fantu, Florin Gorgos, Erica Moldovan, Codrin Dănilă, Alexandra Paftală și Ioana Aciobăniței.

Scenografia este semnată de Alina Dincă Pușcașu, iar traducerea de Sică Alexandru. Producția deschide seria spectacolelor de teatru din programul Ateneului pentru luna septembrie.

Succesul de la prima reprezentație s-a văzut însă înainte de ridicarea cortinei. Coada formată la intrare și sala fără locuri libere au transformat premiera într-unul dintre primele evenimente teatrale ale toamnei care a mobilizat masiv publicul ieșean. Maura ANGHEL