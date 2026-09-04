Motorina sare din nou de 10 lei, la Iași! Guvernul schimbă schema de compensare pentru transportatori

Șoferii ieșeni primesc din nou o veste proastă la pompă. După ce motorina coborâse pentru scurt timp sub pragul psihologic de 10 lei pe litru, prețurile au revenit peste acest nivel, chiar în ziua în care Guvernul a aprobat modificarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină.

La Iași, astăzi, diferențele dintre stațiile de alimentare sunt deja vizibile. Petrom afișează 10,10 lei/litru, în timp ce la Socar prețul ajunge la 10,14 lei. La OMV și MOL, motorina este 10,16 lei/litru, la Rompetrol 10,18 lei, iar la Lukoil urcă până la 10,23 lei/litru.

Cu alte cuvinte, pentru șoferii din Iași, perioada în care motorina putea fi găsită sub 10 lei pare să fi fost extrem de scurtă. Pragul psihologic a fost depășit din nou, iar presiunea se simte direct în costurile de transport, navetă și aprovizionare.

În aceeași zi, Guvernul a intervenit asupra mecanismului prin care transportatorii beneficiază de sprijin pentru motorină. Executivul a modificat HG 1094/2025, astfel încât valoarea restituirii de acciză să fie legată direct de treapta de diminuare a accizei activată la nivel național.

Schema pornește de la un ajutor de stat de 85 de bani pe litru, însă valoarea efectivă a sprijinului acordat transportatorilor va varia în funcție de reducerea accizei.

Astfel, dacă la nivel național este activată o diminuare a accizei cu 15%, ajutorul de stat ajunge la 71 de bani/litru. La o reducere de 20%, sprijinul scade la 57 de bani/litru, iar în cazul unei diminuări de 25%, ajutorul este de 43 de bani/litru.

Mecanismul este legat de noua situație de criză declarată pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Legea 162/2026 introduce un sistem dinamic prin care nivelul accizei la motorina standard poate fi ajustat bilunar, în funcție de evoluția cotațiilor Platts și a prețului mediu de la pompă.

Guvernul susține că noua formulă trebuie să asigure un echilibru între sprijinul pentru transportatori și respectarea nivelului minim de impozitare impus de legislația europeană. Practic, ajutorul nu mai funcționează izolat, ci este calibrat în funcție de reducerea accizei aplicată la nivel național. Daniel BACIU