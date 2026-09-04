Captură-record! Ieșean găsit și arestat în Italia în mai puțin de 5 ore

* acesta era vizat de un mandat european de arestare emis de Judecătoria Răducăneni, după ce instanța emisese pe numele său un mandat de arestare preventivă * bărbatul este cercetat pentru infracțiuni deosebit de grave: viol, viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor

Operațiune fulger a autorităților române și italiene! Un bărbat de 54 de ani, din comuna Moșna, județul Iași, urmărit la nivel național și internațional, a fost depistat și arestat în Italia în mai puțin de cinci ore de la declanșarea activităților de localizare. Cazul demonstrează cât de rapid poate funcționa cooperarea polițienească internațională atunci când informațiile circulă operativ între autorități.

Totul s-a întâmplat la data de 3 septembrie, în urma schimbului de date realizat între Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Biroul Urmăriri, Biroul Sirene România și Biroul Atașatului Român pentru Afaceri Interne din Italia.

Bărbatul din Iași era vizat de un mandat european de arestare emis de Judecătoria Răducăneni, după ce instanța emisese pe numele său un mandat de arestare preventivă.

Potrivit polițiștilor, acesta este cercetat pentru infracțiuni deosebit de grave: viol, viol săvârșit asupra unui minor și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

După transmiterea informațiilor către autoritățile italiene, operațiunea de localizare s-a derulat cu o viteză impresionantă. În mai puțin de cinci ore de la inițierea activităților de depistare și localizare prin intermediul Biroului Atașatului Român pentru Afaceri Interne din Italia, bărbatul a fost identificat și arestat.

În acest moment, ieșeanul se află în custodia autorităților italiene, iar procedurile legale pentru predarea sa către autoritățile române urmează să fie demarate.

Pentru polițiștii ieșeni, misiunea s-a încheiat rapid: informația a plecat din România, a ajuns la structurile partenere din Italia, iar în mai puțin de cinci ore persoana urmărită a ajuns în custodia autorităților italiene.

Urmează acum procedurile judiciare pentru predarea bărbatului către România, unde acesta va fi pus la dispoziția autorităților competente în cadrul dosarului în care este cercetat.

Andrei TURCU