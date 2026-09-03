Accident rutier cu patru persoane împlicate, în Iași

* pompierii au intervenit de urgență – toate victimele, evaluate medical la fața locului

Alertă în municipiul Iași, după producerea unui accident rutier în care au fost implicate patru persoane. Pompierii militari ieșeni au fost mobilizați de urgență pentru a interveni la locul evenimentului, misiunea fiind în desfășurare.

La fața locului au ajuns o autospecială de intervenție și stingere, echipată cu modul de descarcerare și acordare a primului ajutor, precum și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA). Salvatorii au început imediat evaluarea medicală a celor patru persoane implicate în accident.

La acest moment, toate cele patru persoane sunt evaluate medical la fața locului, urmând ca echipajele specializate să stabilească starea acestora și, dacă va fi necesar, să decidă transportul către o unitate medicală.

Pompierii asigură și măsurile specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor, dar și intervenția necesară pentru înlăturarea eventualelor pericole generate în urma impactului.

Deocamdată, cauza și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute, acestea urmând să fie stabilite de organele abilitate în urma verificărilor.

Intervenția pompierilor militari ieșeni este în dinamică, iar informațiile privind eventualele victime și evoluția situației medicale pot fi actualizate pe măsură ce misiunea avansează. Andrei TURCU