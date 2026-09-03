Piața muncii, sub presiune. În retail se bat 93 de oameni pe un singur loc

* practic, aproape o sută de oameni se luptă pentru același loc, în retail * urmează IT și telecom, cu 89,1 aplicări pe poziție, advertising, marketing și PR – 79,1, iar industria farmaceutică ajunge la 69,5 aplicări pentru un singur job * la Iași, ieri, ANOFM a publicat 1.329 locuri de muncă vacantePiața muncii din România fierbe, iar cifrele arată o competiție cum rar s-a mai văzut în ultimul deceniu. Aproape 9,1 milioane de aplicări au fost înregistrate în acest an, din ianuarie până în septembrie, pe cea mai mare platformă de recrutare online, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani. Pentru cei care își caută un loc de muncă, vestea nu este deloc liniștitoare: în spatele milioanelor de CV-uri trimise se află o bătălie tot mai dură pentru joburile disponibile.

Față de primele opt luni ale anului trecut, numărul aplicărilor a crescut cu 28%, iar numărul candidaților noi a urcat cu 12%. Cu alte cuvinte, românii care erau deja activi pe piața muncii au început să aplice mai mult, în timp ce mii de candidați noi au intrat în competiție. Rezultatul? O presiune uriașă pe fiecare poziție disponibilă.

Cele aproape 9,1 milioane de aplicări raportate la aproximativ 143.000 de joburi înseamnă o medie de 63 de aplicări pentru fiecare loc de muncă. Dar aceasta este doar media. În anumite domenii, concurența sare spectaculos de 90 de candidați pentru un singur post.

Retailul este campionul concurenței

În retail, concurența este uriașă: 92,3 aplicări pentru fiecare job. Practic, aproape o sută de oameni se luptă pentru același loc. Urmează IT și telecom, cu 89,1 aplicări pe poziție, advertising, marketing și PR – 79,1, iar industria farmaceutică ajunge la 69,5 aplicări pentru un singur job.

Este imaginea unei piețe în care domeniile considerate atractive de un număr mare de candidați devin adevărate câmpuri de luptă. Stabilitatea, perspectiva unor venituri bune sau posibilitatea unei cariere îi împing pe candidați către aceleași sectoare, iar competiția explodează.

Dar surpriza vine din cealaltă parte a clasamentului. Există domenii în care concurența este de două-trei ori mai mică, ceea ce poate însemna șanse considerabil mai bune pentru cei care au competențele cerute.

În arte și entertainment, media este de numai 31,4 aplicări pentru un job. În asigurări sunt 34,8, în producție 42,3, în industria alimentară 49,3, în transport și logistică 49,9, iar în construcții aproximativ 50 de aplicări pentru fiecare poziție.

Diferența este uriașă: un candidat care își caută oportunități într-un astfel de sector poate avea, statistic, mult mai puțină concurență decât unul care vânează un post în retail sau IT.

Și mai interesant este că tocmai unele dintre aceste domenii sunt cele în care angajatorii reclamă de ani buni lipsa forței de muncă și apelează inclusiv la importul de personal din Asia pentru a acoperi deficitul de angajați.

Salariile nu sunt de neglijat

Potrivit datelor de pe platforma de recrutare, media netă ajunge la 6.300 de lei în arte și entertainment, 5.600 de lei în asigurări, 5.250 de lei în producție, 4.500 de lei în industria alimentară, 5.000 de lei în transport și logistică și 6.000 de lei în construcții.

Așadar, paradoxul pieței muncii este uriaș: în timp ce zeci și chiar aproape o sută de candidați se înghesuie pentru anumite joburi, alte industrii caută oameni și oferă salarii care pot depăși semnificativ așteptările candidaților.

Concurența redusă nu înseamnă, însă, automat angajare. Competențele candidatului trebuie să se potrivească cerințelor angajatorului. Însă pentru cei dispuși să privească dincolo de domeniile „la modă”, piața ascunde încă zone verzi în care drumul către un loc de muncă poate fi mult mai liber. Raluca STROE