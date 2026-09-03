Turul României ia startul istoric de la Chișinău și ajunge la Iași!

Iașul intră în istoria Turului României! Ediția din 2026 aduce o premieră fără precedent pentru „Mica Buclă”: pentru prima dată de la înființarea competiției, în 1934, startul oficial este dat din afara granițelor României. Punctul de plecare este Chișinău, iar prima etapă se desfășoară integral în Republica Moldova, înainte ca plutonul să treacă Prutul și să pătrundă în România, la Iași.

Este o ediție care schimbă radical povestea uneia dintre cele mai importante competiții cicliste din regiune. România și Republica Moldova sunt unite, pentru prima dată în istoria Turului, de un traseu spectaculos, iar Iașul devine una dintre principalele borne ale acestei aventuri pe două roți.

După etapa inaugurală Chișinău – Ungheni, de 160 de kilometri, plutonul intră în România și ajunge la Iași. Etapa a doua, programată pe 10 septembrie, pornește din Iași și are ca destinație Piatra Neamț, pe un traseu de aproximativ 150 de kilometri.

Pentru iubitorii ciclismului, momentul promite un adevărat spectacol. Zeci de rutieri se vor lupta pentru fiecare secundă, fiecare ascensiune și fiecare metru care poate face diferența în clasamentul general. Miza supremă rămâne însă Tricoul Galben, simbolul liderului Turului României.

Iar după plecarea din Iași, aventura este departe de a se încheia. Etapa a treia va lega Piatra Neamț de Băile Balvanyos, pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri, fiind urmată de etapa Brașov – Ploiești, de aproximativ 165 de kilometri.

Circuit de 100 km prin Capitală, în etapa finală

Finalul va aduce plutonul în Capitală, unde ultima etapă se va desfășura sub forma unui circuit de 100 de kilometri în București.

În total, cele cinci etape înseamnă peste 800 de kilometri de cursă, cu drumuri lungi, diferențe de nivel, sprinturi, evadări și bătălii spectaculoase pentru clasamente.

Dar ediția din 2026 nu va rămâne în memoria fanilor doar pentru kilometrii parcurși. Startul de la Chișinău reprezintă adevărata bornă istorică. După mai bine de nouă decenii de existență, „Mica Buclă” trece granița și devine, chiar prin traseul său, un simbol al legăturii dintre România și Republica Moldova.

Iar Iașul este primul mare punct de pe harta românească a acestei ediții istorice.

Pe 10 septembrie, orașul va deveni astfel parte dintr-un spectacol sportiv care pornește de la Chișinău și se termină la București: o cursă transfrontalieră, de peste 800 de kilometri de luptă!

Daniel LEONTE