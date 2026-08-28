Moment istoric pentru Moldova! Luni, la ora 16, A7 ajunge la Bacău!

Se deschide traficul pe 47,10 kilometri noi din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău Sud! Luni, 31 august, de la ora 16:00, șoferii vor putea circula pe noul tronson, într-un moment așteptat de ani de zile în întreaga regiune. Anunțul oficial a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, după ultimele verificări de pe șantier. Constructorul român UMB lucrează în aceste zile la ultimele detalii înaintea deschiderii.

Odată cu inaugurarea, 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai A7 Ploiești–Pașcani vor fi deschiși circulației. Pentru cei care pornesc din București, autostrada va însemna peste 300 de kilometri de drum de mare viteză, pe A3 și A7, până după Bacău.

Prima etapă va permite circulația până la nodul rutier al VO Bacău, care face legătura cu DN2F, spre Vaslui. La scurt timp, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins încă aproximativ 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord.

„Deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure”, a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol, după ultima verificare a șantierului.

Și acesta este doar începutul! Mai rămân 77 de kilometri între Bacău și Pașcani, aflați în lucru. Finanțarea ultimului sector va fi asigurată, în lunile următoare, de la bugetul de stat, după încheierea finanțării prin PNRR.

Iar autostrada nu se oprește la Pașcani. Proiectele pentru Pașcani–Suceava–Siret–granița cu Ucraina, precum și A8 Pașcani–Iași–Ungheni, sunt incluse în finanțarea SAFE, destinată infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară.

Pentru Moldova, ziua de 31 august 2026 poate deveni una dintre datele-cheie ale dezvoltării regionale.

A7 ajunge la Bacău. Moldova intră tot mai adânc în era autostrăzilor. Iar drumul spre Iași, Suceava și granița cu Ucraina începe să prindă contur! Daniel BACIU