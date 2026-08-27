 Ieșenii sună mult mai puțin la 112, dar unul din trei telefoane nu este pentru o urgență!

Numărul apelurilor la 112 continuă să scadă în județul Iași, iar cifrele primelor șapte luni din 2026 arată o schimbare clară în comportamentul populației. În perioada 1 ianuarie – 1 august, operatorii 112 au preluat 238.029 de apeluri, cu peste 41.000 mai puține decât în același interval din 2025.

Diferența este uriașă raportată la volumul total al apelurilor. Dacă în 2025 județul se apropia constant de pragul de 40.000 de apeluri lunar, acum media este vizibil mai redusă. Anul trecut, unul dintre vârfuri a fost atins în martie, când s-au înregistrat 42.297 de apeluri.

Și mai spectaculoasă este evoluția apelurilor care nu reprezintă urgențe reale. În primele șapte luni din 2026, acestea au ajuns la 78.695, cu aproximativ 15% mai puține decât anul trecut, când erau raportate 91.862 de apeluri non-urgente.

Chiar și așa, proporția rămâne alarmantă: mai bine de o treime din apelurile primite la 112 nu reprezintă urgențe care să poată fi soluționate prin intermediul acestui serviciu. Cu alte cuvinte, zeci de mii de apeluri ocupă liniile destinate intervențiilor în situații în care fiecare secundă poate conta.

Cea mai mare presiune a venit din zona medicală

În ciuda tendinței generale de scădere, luna trecută a adus cel mai mare număr de apeluri la 112 din acest an: 35.631.

19.131 de solicitări au fost direcționate către Ambulanță, în timp ce 9.074 au vizat Poliția, iar alte 7.234 de cazuri au fost preluate pentru ISU.

Cifrele arată și o diferență importantă față de 2025. Dacă anul trecut un volum de aproximativ 40.000 de apeluri pe lună era ceva obișnuit, în 2026 nici măcar luna cu cele mai multe solicitări nu a mai ajuns la acest nivel.

Practic, Iașul trece printr-o schimbare vizibilă a modului în care este folosit numărul unic de urgență. Mai puține apeluri, mai puține solicitări non-urgente, dar încă un volum impresionant de telefoane care ajung în sistem.

Iar statistica apelurilor non-urgente rămâne cea mai mare problemă: 78.695 în numai șapte luni. Sunt aproape 80.000 de situații în care oamenii au considerat că 112 este soluția, deși problema nu reprezenta o urgență sau nu putea fi rezolvată prin intermediul serviciilor de intervenție.

Scăderea este evidentă, dar bătălia pentru eliberarea liniei de urgență nu s-a încheiat. Iașul sună mai puțin la 112 decât în urmă cu un an, însă fiecare apel nejustificat poate însemna o linie ocupată exact în momentul în care altcineva are nevoie disperată de ajutor. Carmen DEACONU