* instituția a lansat în august o achiziție de până la 4,23 milioane de lei fără TVA pentru mai multe categorii de alimente destinate centrelor pe care le administrează * contractul acoperă pâine, paste, biscuiți, dulciuri, ceai și condimente * cea mai mare sumă este rezervată lotului de biscuiți, pișcoturi și paste făinoase

Peste 4,2 milioane de lei fără TVA este valoarea maximă a unei noi achiziții lansate de DGASPC Iași pentru aprovizionarea centrelor cu produse alimentare. Procedura a fost publicată deja și vizează încheierea unui acord-cadru pe 12 luni. Suma nu reprezintă însă costul total al hranei din sistem, ci plafonul maxim pentru patru categorii de produse.

Peste un milion de lei pentru pâine

Achiziția este împărțită în patru loturi, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 10 septembrie 2026. Pentru pâinea albă feliată, DGASPC Iași estimează un acord-cadru cu o valoare maximă de 1.019.042,90 lei fără TVA. Cel mai mare contract subsecvent care poate fi încheiat pentru această categorie ajunge la 509.515,90 lei. Produsele nu vor fi cumpărate toate odată. Cantitățile vor fi comandate pe parcursul celor 12 luni, în funcție de necesarul centrelor și de fondurile disponibile.

Biscuiții și pastele, lotul cu cea mai mare valoare

Cea mai consistentă parte a achiziției este lotul pentru pișcoturi, biscuiți și paste făinoase, care poate ajunge la 1.613.165,50 lei fără TVA. Pentru zahăr, blaturi pentru tort, deserturi, ciocolată și alte produse zaharoase este prevăzut un plafon maxim de 983.119,20 lei. Un alt lot, în valoare de până la 614.226 de lei, cuprinde ceai, condimente, mirodenii, drojdie și praf de copt. În total, valoarea maximă a celor patru loturi ajunge la 4.229.553,60 lei fără TVA.

Cele 4,23 milioane de lei reprezintă valoarea maximă estimată a acordului-cadru. DGASPC Iași nu este obligată să cheltuiască întreaga sumă, iar achizițiile efective vor fi făcute prin contracte subsecvente. În plus, procedura nu cuprinde toate alimentele necesare beneficiarilor. Carnea, peștele, uleiul și alte produse sunt achiziționate prin proceduri separate.

Asta înseamnă că valoarea reală a hranei din centrele DGASPC Iași este mai mare decât suma prevăzută în această singură licitație.

Noua procedură oferă însă o imagine clară asupra dimensiunii cheltuielilor: numai pentru pâine, paste, biscuiți, dulciuri, ceai și condimente, plafonul anual poate depăși 4,2 milioane de lei fără TVA.

Dan DIMA