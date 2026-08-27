Sărbătoare cu cântec, port popular și emoție, duminică, la Ciurbești

Ciurbeștiul își sărbătorește identitatea! Duminică, 30 august, unul dintre cele 13 sate ale comunei Miroslava devine locul unei adevărate demonstrații de tradiție, cultură și spirit comunitar. Are loc Ediția a XVI-a a Sărbătorii Satului Ciurbești, eveniment care marchează, în acest an, 20 de ani de tradiție și identitate locală, construită între 2006 și 2026.

Ziua începe la Biserica „Sf. Ierarh Nicolae”, unde, între orele 08:00 și 12:00, comunitatea este așteptată la Sfânta Liturghie, pomenirea înaintașilor și Te Deum-ul de mulțumire. Este momentul în care prezentul se întâlnește cu memoria satului și cu generațiile care au construit comunitatea.

De la 12:00 la 14:00, povestea Ciurbeștiului se mută la Casa Muzeu, unde vizitatorii vor putea descoperi Muzeul Satului, o expoziție de etnografie și momente culturale dedicate patrimoniului local.

Dar adevărata explozie de culoare și energie va avea loc după-amiază! Între 14:00 și 20:00, Dealul Movilei, la intersecția Ciurbești - Horpaz, în zona Șoselei de Centură, va deveni scena unei mari sărbători populare. Ansamblul „Ciurbestenii” va aduce pe scenă tradițiile locale, iar copiii de la „Clubul Copiilor - Școala Satului” vor demonstra că patrimoniul comunității are viitor.

Programul va fi completat de invitați din zona folclorică, activități tradiționale și momente dedicate întregii comunități.

Două decenii de poveste locală înseamnă mult mai mult decât o simplă aniversare. Înseamnă monografia satului, folclorul și etnografia locală, portul popular, revista „Altarul Ciurbeștilor”, ansamblul „Ciurbestenii”, Clubul Copiilor și Muzeul Satului – toate devenite repere ale identității Ciurbeștiului.

Este o sărbătoare despre oameni, despre rădăcini și despre memoria unui sat care refuză să-și piardă identitatea în ritmul accelerat al lumii moderne. Carmen DEACONU