* roboții construiți de liceeni ies din laboratoare și ajung, pe 28 și 29 august, în Parcul Copou * în spatele demonstrațiilor de la CyFest se vede însă o comunitate de robotică mult mai mare: numai în județul Iași sunt înregistrate 18 echipe FTC, iar unele dintre ele au ajuns deja în finalele marilor competiții europene

Pentru un licean, un robot de competiție nu mai înseamnă de mult câteva piese LEGO și un program simplu. Înseamnă mecanică, electronică, programare, proiectare 3D, luni de teste și echipamente care pot costa mii de euro. Pe 28 și 29 august, o parte dintre roboții construiți de elevi vor putea fi văzuți în Parcul Copou, la CyFest 2026, organizat în jurul comunității CyLiis de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”.

Iașul are deja 18 echipe de robotică FTC

CyFest se desfășoară vineri și sâmbătă, 28–29 august, între orele 11.00 și 19.00, în Parcul Copou. Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” anunță participarea unor echipe FIRST Tech Challenge din întreaga țară, alături de facultăți, companii, școli, licee și cluburi educaționale. Miza este însă mai mare decât un festival de două zile. Datele centralizate pe baza sistemului oficial FIRST indică 18 echipe FTC în județul Iași în sezonul 2025–2026. Printre ele se află CyLiis, Peppers, MechaByte, CreativityR, AVOCADO ROBOTICS, Robozzi, NightWings sau MironoBot. Este o comunitate care s-a extins puternic în ultimii ani. CyLiis, echipa Liceului de Informatică „Grigore Moisil”, a pornit în 2017 cu 15 elevi, iar de-a lungul anilor prin proiectele sale au trecut peste 100 de tineri din Iași. În sezonul 2024–2025, echipa număra 30 de membri interesați de domeniile STEM.

Roboții adolescenților pot costa mii de euro

Un robot FTC nu este o jucărie cumpărată gata făcută. Echipele îl proiectează, construiesc și programează pentru probele stabilite în fiecare sezon.

FIRST estimează că pornirea unei echipe FIRST Tech Challenge presupune o investiție inițială de aproximativ 1.800 de dolari, sumă care include taxa de participare și echipamentele inițiale. Pentru actuala structură de cost, organizația indică aproximativ 1.500 de dolari pentru materialele recomandate, separat de alte cheltuieli: 295 de dolari pentru Driver Kit, 350 de dolari pentru Control Hub și 660 de dolari pentru kitul de construcție. La acestea se pot adăuga componente suplimentare, scule, piese fabricate special, transportul și participarea la competiții.

Roboții folosesc sisteme mecanice, motoare, senzori și unități de control, iar elevii lucrează și cu proiectare CAD și programare. Regulamentul FTC cere ca robotul și mecanismele principale să fie construite de membrii echipei care participă la concurs.

Aici se află, de fapt, partea mai puțin vizibilă a roboticii: înainte ca robotul să intre pe teren există sute de ore de proiectare, montaj, programare, testare și refacere.

De la 12 ani, copiii pot intra în lumea roboticii competitive

FIRST Tech Challenge este destinat elevilor cu vârste între 12 și 18 ani, corespunzător claselor VII–XII. O echipă are frecvent între opt și 12 membri, iar experiența tehnică anterioară nu este obligatorie.

Într-o echipă nu există însă doar „copiii care construiesc robotul”. Sunt necesare competențe diferite: mecanică, programare, proiectare 3D, grafică, comunicare, marketing și strângere de fonduri. Chiar echipele de la LIIS și-au structurat pregătirea pe asemenea direcții.

Pentru liceeni, robotica devine astfel una dintre puținele activități în care matematica, fizica și informatica trec imediat din manual într-un proiect care trebuie să funcționeze în lumea reală.

Două echipe din Iași au ajuns anul acesta în finala europeană

Nivelul la care a ajuns robotica ieșeană s-a văzut și în această vară. În iunie 2026, CyLiis, de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, și MechaByte, de la Paradis International College, au format o alianță care a ajuns în finala FIRST Tech Challenge European Premier Event de la Eindhoven.

Competiția a reunit peste 100 de echipe, iar CyLiis a obținut și Inspire Award – locul al III-lea, una dintre cele mai importante distincții FTC. Echipa ieșeană este coordonată de profesoara Mirela Țibu și de mentorul Andrei Avram, absolvent al LIIS.

CyLiis are deja șase sezoane competiționale în baza oficială FIRST și zeci de participări la evenimente FTC.

Maura ANGHEL