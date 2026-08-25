Elevii navetiști din Iași vor primi până la 31,50 lei pe zi pentru transport

Vești importante pentru elevii din județul Iași care fac naveta la școală! Consiliul Județean Iași a aprobat, marți, în ședință extraordinară, cu majoritate de voturi, suma forfetară pentru transport în anul școlar 2026–2027. Valoarea stabilită este de 0,45 lei pentru fiecare kilometru parcurs dus-întors, inclusiv TVA.

Decizia vine într-un moment important pentru familiile ai căror copii trebuie să parcurgă zilnic distanțe mari până la unitățile de învățământ. În lipsa unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier județean de persoane, elevii beneficiază de această formă de sprijin financiar.

Calculul este simplu și poate face diferența pentru familiile care suportă zilnic costurile navetei. Pentru 10 kilometri dus-întors, suma este de 4,50 lei pe zi. La 20 de kilometri, elevul primește 9 lei pe zi, iar la 30 de kilometri, 13,50 lei.

Pentru o distanță de 40 de kilometri, suma ajunge la 18 lei pe zi, iar pentru 50 de kilometri dus-întors, elevul poate beneficia de 22,50 lei pe zi.

Sumele cresc și pentru cei care fac naveta pe distanțe și mai mari

Pentru kilometrii care depășesc pragul de 50 de kilometri, valoarea se suplimentează cu suma corespunzătoare kilometrilor în plus. Astfel, la 60 de kilometri, calculul ajunge la 27 de lei pe zi, iar la 70 de kilometri, la 31,50 lei pe zi.

Practic, cu cât școala este mai departe de casă, cu atât sprijinul financiar crește.

CJ Iași a aprobat proiectul cu majoritate de voturi, stabilind astfel valoarea unitară de 0,45 lei/km pentru anul școlar 2026–2027. Suma se calculează în funcție de distanța dus-întors dintre domiciliul sau reședința elevului și unitatea de învățământ.

Pentru elevii din localitățile rurale ale județului, unde naveta zilnică poate însemna zeci de kilometri, decizia Consiliului Județean reprezintă un sprijin direct pentru familii.

Cu alte cuvinte, fiecare kilometru până la școală contează – și se transformă în bani pentru naveta elevilor. Carmen DEACONU