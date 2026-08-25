Paradoxul stomatologiei, la Iași: consultații ieftine, dar implantul lovește în plin

Iașul răstoarnă toate așteptările când vine vorba despre prețurile la stomatolog. Consultația este cea mai ieftină dintre cele cinci piețe analizate, dar implantul dentar ajunge să coste mai mult decât în București. Cu alte cuvinte, în Iași poți intra pe ușa cabinetului cu unul dintre cele mai mici prețuri din țară, dar dacă ai nevoie de o lucrare scumpă, factura poate deveni una dintre cele mai usturătoare.

Datele DentalMap, obținute după analizarea a 437 de cabinete și 7.849 de tarife, arată un paradox spectaculos.

O consultație costă, în medie, 170 de lei, față de 200 de lei în București și în celelalte zone ale țări. Implantul însă ajunge la 2.250 de lei, în timp ce în Capitală media este de 2.200 de lei. Iașul este singura piață din studiul analizat care trece peste București la acest capitol.

Un sfert dintre tarifele pentru implant din Iași – peste 4.000 de lei

Și nu este singura veste bună pentru pacienții ieșeni. Din 11 tratamente comparate, șase sunt mai ieftine decât în Capitală. O plombă costă în medie 250 de lei, față de 300 în București, extracția 300 față de 350, iar tratamentul de canal 355 față de 400. Aparatul dentar este și el mai ieftin, la 2.500 de lei față de 2.800.

Dar când intrăm în zona lucrărilor costisitoare, povestea se schimbă. Un sfert dintre tarifele pentru implant din județ sunt sub 1.100 de lei, în timp ce un alt sfert trece de 4.000 de lei. Diferența dintre cabinetele din același județ poate fi uriașă, uneori mai importantă pentru pacient decât diferența dintre marile orașe.

O altă surpriză vine de la Casa de Asigurări. 126 dintre cele 437 de cabinete analizate au contract cu CNAS, adică 28,8% – cea mai mare proporție dintre cele cinci zone. În București, procentul este de doar 10,6%. Iar în comunele din jurul Iașului, ponderea explodează: la Lunca Cetățuii, 5 din 7 cabinete au contract, iar la Tomești, 2 din 3.

În orașul Iași sunt 344 de cabinete în director, dar numai 25,6% au contract. La Pașcani, proporția urcă la 43,5%.

Lucrările complexe, foarte scumpe

Și mai există un detaliu care ridică semne de întrebare: fațetele costă 1.500 de lei atât la Iași, cât și la București, iar coroana – 1.100 de lei în ambele piețe. Sunt prețuri rotunde care se repetă și care pot sugera existența unor tarife de listă devenite aproape standardizate. Datele nu pot demonstra însă cum sunt stabilite aceste prețuri.

Imaginea finală este limpede: Iașul este campion la consultația ieftină, dar ajunge campion și la implantul scump. Pacientul poate intra în cabinet cu impresia că piața ieșeană este accesibilă, însă adevărata diferență se vede atunci când tratamentul trece de la o simplă consultație la lucrări complexe.

Iar pentru buzunar, cel mai important lucru nu este doar orașul în care mergi la dentist. Este cabinetul pe care îl alegi. Nicoleta ZANCU