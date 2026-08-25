* tot mai mulți copii rămân în afara schemei de imunizare, iar România ajunge la niveluri de acoperire vaccinală considerate periculos de scăzute * medicii avertizează că reculul se vede deja în revenirea unor boli precum rujeola și tusea convulsivă

România pierde teren la capitolul vaccinare. În ultimii doi ani, acoperirea vaccinală a coborât sub 50% pentru anumite grupe și vaccinuri, potrivit avertismentelor venite din partea specialiștilor în pediatrie. Datele apar într-un context în care bolile transmisibile prevenibile prin vaccinare revin tot mai des în statisticile medicale.

Tot mai mulți copii rămân nevaccinați

România se confruntă cu o scădere accentuată a vaccinării pediatrice, iar nivelul de imunizare a coborât în unele situații sub jumătate din populația eligibilă.

Președinta Societății Române de Pediatrie, prof. dr. Doina Pleșca, avertizează că acest recul s-a accentuat în ultimii doi ani și coincide cu o perioadă în care medicii au raportat din nou numeroase cazuri de rujeolă și tuse convulsivă.

Problema este cu atât mai serioasă cu cât rujeola este una dintre cele mai contagioase boli infecțioase, iar protecția comunitară presupune o rată de vaccinare mult mai mare decât cea înregistrată în prezent.

Zeci de mii de doze administrate, dar insuficiente pentru acoperirea necesară

Datele centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică arată că, între aprilie și iunie 2026, au fost administrate peste 49.000 de doze de vaccin ROR, destinat protecției împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.

În același interval, medicii au raportat peste 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și mai mult de 30.000 de doze BCG, utilizate pentru prevenirea formelor grave de tuberculoză.

Pentru vaccinul administrat copiilor de 5 ani, care oferă protecție împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei, au fost raportate aproape 27.000 de doze.

La categoria de vârstă de 14 ani, pentru vaccinarea împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, numărul dozelor raportate s-a apropiat de 34.000.

Cifrele privind dozele administrate nu înseamnă însă automat o acoperire bună. Procentul de vaccinare se calculează în raport cu numărul total de copii care ar trebui imunizați, iar aici România înregistrează decalaje importante.

Rujeola și tusea convulsivă revin în prim-plan

Scăderea vaccinării nu rămâne doar o problemă statistică. Medicii atrag atenția că reducerea numărului de copii imunizați creează condiții pentru reapariția și răspândirea rapidă a unor boli care pot fi prevenite.

Rujeola a revenit deja în atenția autorităților sanitare, iar tusea convulsivă este, de asemenea, raportată tot mai frecvent.

Pentru copiii foarte mici, pentru persoanele cu imunitate scăzută și pentru cei care nu pot fi vaccinați din motive medicale, reducerea protecției colective înseamnă un risc suplimentar.

Nici adulții nu stau mai bine la vaccinare

Reticența față de vaccinare nu se limitează la copii. Un screening respirator realizat în acest an pe litoral arată că vaccinarea adulților rămâne la niveluri foarte diferite, în funcție de tipul de imunizare.

Dintre persoanele evaluate, 62% erau vaccinate împotriva COVID-19, în timp ce doar 20% aveau vaccinul antigripal.

Situația este și mai slabă în cazul vaccinării antipneumococice: numai 3,4% dintre persoanele testate declarau că primiseră acest vaccin.

Diferențele arată că vaccinarea continuă să fie tratată selectiv, atât în cazul copiilor, cât și al adulților, în timp ce specialiștii avertizează că scăderea acoperirii poate readuce în circulație boli care pot fi prevenite prin imunizare. Clara DIMA