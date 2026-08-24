Incendiul de la Țuțora: nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor-limită de poluare

Incendiul izbucnit sâmbătă seară la depozitul de deșeuri de la Țuțora nu a dus, până în prezent, la depășirea valorilor-limită pentru principalii poluanți monitorizați în județul Iași. Autoritățile au instalat însă un autolaborator chiar în zona locuită aflată cel mai aproape de depozit, pentru verificări în timp real.

Potrivit Direcției Județene de Mediu Iași, în ultimele 48 de ore nu au fost identificate depășiri ale concentrațiilor maxime admise pentru dioxid de azot (NO₂), particule PM10 și PM2,5, dioxid de sulf (SO₂) și monoxid de carbon (CO) la stațiile automate din județ.

Valorile înregistrate s-au menținut în limitele caracteristice acestei perioade și au urmat variația diurnă obișnuită, susțin reprezentanții autorității.

Un factor important în dispersarea poluanților ar fi fost vântul constant din direcția nord-nord-vest, care a favorizat împrăștierea emisiilor provenite din incendiu.

Autolaborator instalat la Țuțora

Pentru ca situația să fie urmărită cât mai aproape de zona incendiului, Direcția Județeană de Mediu Iași a instalat luni dimineață, cu sprijinul Primăriei Țuțora, autolaboratorul de monitorizare a calității aerului la Stadionul Comunal Țuțora.

Este zona locuită cea mai apropiată de depozit aflată pe direcția predominantă a vântului.

În acest moment, supravegherea se face prin patru puncte de monitorizare: stațiile IS-5 Tomești, IS-6 Bosia-Ungheni și IS-4 Aroneanu, aflate printre cele mai apropiate de depozit, precum și autolaboratorul amplasat la Țuțora.

Acesta poate realiza măsurători suplimentare în timp real, direct în zona afectată, completând informațiile furnizate de stațiile fixe ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.

Autoritățile spun că dispunerea punctelor de monitorizare permite o supraveghere extinsă a evoluției calității aerului în jurul depozitului.

Focul a izbucnit sâmbătă seară

Incendiul a fost semnalat în seara zilei de 22 august, în jurul orei 22:00, în zona Subcompartimentului 1, pe calota depozitului de deșeuri Țuțora.

La fața locului intervin pompieri, sprijiniți de operatorul depozitului. Suprafața afectată nu fusese încă stabilită la momentul informării.

Potrivit reprezentanților operatorului, focarul se află la o distanță semnificativă de zona activă de depozitare. Cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor autorităților competente.

Intervenția este în continuare în desfășurare, iar autoritățile folosesc resursele disponibile pentru stingerea focului și împiedicarea extinderii acestuia.

Direcția Județeană de Mediu Iași anunță că monitorizează situația în timp real și va informa populația dacă apar modificări ale calității aerului sau riscuri pentru siguranța cetățenilor. Andrei TURCU