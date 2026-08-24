Avioanele de mâine ar putea avea printre oamenii care le construiesc şi le întreţin şi ingineri formaţi la Iaşi. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” pregăteşte lansarea unui program de licenţă în „Fabricaţie şi mentenanţă în industria aerospaţială”, o premieră pentru nord-estul ţării şi o specializare care aduce industria aviatică mai aproape de tinerii din această parte a României.

Înscrierile la noua specializare vor începe săptămâna viitoare. În perioada următoare Politehnica ieşeană va anunţa detaliile privind admiterea şi numărul de locuri disponibile.

Programul este organizat din această toamnă la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial şi este destinat celor care vor să intre la studiile de licenţă într-un domeniu în care precizia, tehnologia şi siguranţa nu lasă loc de improvizaţii. Studenţii noului program de „Fabricaţie şi mentenanţă în industria aerospaţială” vor fi pregătiţi pentru activităţi legate atât de fabricarea componentelor şi structurilor aerospaţiale, cât şi de mentenanţa acestora.

Noua specializare vine într-un moment în care industria aerospaţială are nevoie de oameni cu pregătire tehnică adaptată unor tehnologii tot mai complexe.

La Iaşi, viitorii ingineri vor putea învăţa cum sunt proiectate şi realizate procesele de fabricaţie, cum sunt produse componentele destinate aeronavelor şi cum sunt întreţinute structurile şi sistemele de aviaţie.

O parte importantă a pregătirii va fi legată de controlul şi asigurarea calităţii. În industria aerospaţială, standardele sunt extrem de stricte, iar fiecare componentă trebuie să respecte cerinţe precise înainte de a ajunge într-un sistem de care depinde siguranţa unui zbor.

Tinerii nu vor rămâne însă doar în sălile de curs. Facultatea are colaborări cu firme din sectorul aerospaţial şi aviatic, Aerostar, BMT Aerospace şi Sonovision. Astfel studenţii au posibilitatea de a face practică şi internshipuri şi de a vedea direct cum funcţionează o industrie în care ceea ce înveţi la facultate ajunge, la propriu, să zboare.

Pentru Iaşi, apariţia programului înseamnă mai mult decât o nouă specializare universitară. Este o apropiere de un domeniu de nişă, cu tehnologii avansate şi cerinţe profesionale ridicate, şi o şansă pentru tinerii din Moldova de a se pregăti local pentru o carieră în industria aerospaţială. Laura RADU