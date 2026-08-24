Weekend cu peste 900 de amenzi, la IPJ

Weekend agitat în județul Iași. Polițiștii au intervenit la 459 de evenimente în doar trei zile, au aplicat 917 sancțiuni și au scos din trafic 84 de șoferi considerați pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În același timp, peste 100 de infracțiuni au ajuns în atenția oamenilor legii.

În perioada 21-23 august, polițiștii ieșeni au fost mobilizați în 14 acțiuni pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale. Din cele 459 de intervenții, 424 au fost sesizate prin 112, semn că telefoanele de urgență au sunat fără încetare pe parcursul weekendului.

Bilanțul este unul consistent: 917 amenzi, în valoare totală de 668.133 de lei, și 107 infracțiuni sesizate.

Cele mai spectaculoase cazuri au venit însă din trafic și din zona faptelor penale. 84 de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce, după ce polițiștii au constatat abateri care îi transformau în adevărate pericole pe șosele. Alți 34 de șoferi au rămas fără certificatele de înmatriculare, după ce mașinile lor au fost considerate nesigure pentru circulație.

Agresori, hoți, șoferi băuți și fără permis…

La Târgu Frumos, un bărbat de 36 de ani a ajuns după gratii după ce ar fi amenințat și agresat un alt bărbat cu un obiect contondent. Polițiștii l-au reținut, iar instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Un alt tânăr, de 21 de ani, a fost arestat preventiv după ce ar fi furat produse dintr-un complex comercial și trei biciclete dintr-un spațiu special amenajat în municipiul Iași. Și în acest caz, instanța a dispus 30 de zile de arest.

Nici șoselele nu au fost lipsite de surprize. Pe bulevardul Regele Ferdinand I, polițiștii au oprit un bărbat de 53 de ani care nu avea dreptul să conducă în România. Mai mult, acesta mirosea a alcool, iar aparatul etilotest a indicat 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

În aceeași perioadă, pe bulevardul Dacia, un tânăr de 23 de ani a fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat din luna mai. Și el s-a ales cu dosar penal.

La Târgu Frumos, polițiștii au oprit și o autoutilitară care transporta lemne fără documentele necesare. 1,8 metri cubi de material lemnos au fost confiscați, iar șoferul a fost sancționat.

Polițiștii ieșeni au mers și mai departe cu verificările tehnice, împreună cu reprezentanții RAR. Au fost controlate 17 autovehicule, aplicate cinci sancțiuni și reținute trei permise. Un certificat de înmatriculare a fost retras după ce un autoturism prezenta deficiențe majore la sistemul de iluminare.

Trei zile, 459 de intervenții, 917 amenzi, 107 infracțiuni și 84 de șoferi scoși din trafic. Este bilanțul unui weekend în care polițiștii ieșeni au avut din nou de lucru la foc continuu. Andrei TURCU