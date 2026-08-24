45 de poezii de dragoste ale lui Sadoveanu au intrat în Tezaur

* un manuscris cu 45 de poezii de dragoste scrise de Mihail Sadoveanu pentru Valeria Mitru a fost clasat în 2026 în categoria Tezaur * textele au fost scrise între 26 ianuarie și 9 noiembrie 1942 * documentul se află în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române Iași

Un manuscris cu 45 de poezii de dragoste ale lui Mihail Sadoveanu, trimise Valeriei Mitru într-un interval de aproape zece luni din anul 1942, a primit în 2026 statutul de bun cultural de categoria Tezaur. Documentul este păstrat la Iași, în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române.

Importanța documentului a fost recunoscută oficial în acest an. Manuscrisul a fost clasat în categoria Tezaur de către Institutul Național al Patrimoniului. Categoria Tezaur este rezervată bunurilor culturale mobile considerate de importanță excepțională pentru patrimoniul cultural național.

Astfel, cele 45 de poezii nu mai sunt doar documente literare păstrate într-o colecție muzeală, ci beneficiază de unul dintre cele mai înalte niveluri de protecție acordate patrimoniului cultural mobil din România.

Valeria Mitru, destinatara celor 45 de poezii

Destinatara manuscriselor este Valeria Mitru, cea care avea să devină a doua soție a lui Mihail Sadoveanu în 1942. Tocmai perioada în care au fost scrise textele le conferă o valoare biografică aparte. Ele acoperă aproape întregul an 1942, de la sfârșitul lunii ianuarie până în noiembrie, și documentează prin literatura intimă relația dintre scriitor și femeia alături de care avea să-și petreacă ultima parte a vieții. Pentru publicul obișnuit cu Sadoveanu prin „Baltagul”, „Frații Jderi”, „Hanu Ancuței” sau „Neamul Șoimăreștilor”, existența unui corpus atât de amplu de poezie de dragoste deschide o perspectivă diferită asupra scriitorului.

Alături de manuscrisul lui Sadoveanu au fost clasate în categoria Tezaur și o scrisoare a lui Ioan Slavici către Matilda Cugler Poni, precum și o fotografie a lui Iacob Negruzzi.

Teona SOARE