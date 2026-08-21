CJ Iași vrea să cumpere Vama Veche pentru Biblioteca „Gheorghe Asachi”!

Consiliul Județean Iași pregătește o achiziție cu miză uriașă pentru patrimoniul și cultura județului: vrea să își exercite dreptul de preempțiune asupra unui imobil de pe strada Gării nr. 22, scos la vânzare pentru 2,5 milioane de euro, în vederea transformării acestuia în noul sediu al Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”.

Imobilul nu este unul oarecare. Vorbim despre clădirea Vama Veche, de 3.395 de metri pătrați de teren și construcții cu o suprafață construită la sol de 879,7 metri pătrați, aflate în proprietatea SC Medicarom Group SRL. Pentru că proprietatea este monument istoric, vânzarea intră sub incidența dreptului de preempțiune prevăzut de legislația privind protejarea patrimoniului.

Ministerul Culturii nu a dorit să cumpere imobilul

În aprilie 2026, Direcția Județeană pentru Cultură Iași a informat proprietarul că ministerul nu își exercită dreptul de preempțiune. Mingea a ajuns astfel în terenul autorității locale.

Iar CJ Iași vrea să o joace până la capăt. Documentele arată că administrația județeană intenționează să cumpere proprietatea pentru a asigura Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” un sediu propriu, stabil și adecvat, după ani în care instituția a funcționat într-un spațiu închiriat din Galeriile Comerciale de pe Bulevardul Ștefan cel Mare.

Aici este una dintre marile vulnerabilități reclamate de administrație: actualul sediu nu ar fi suficient de potrivit pentru depozitarea și conservarea patrimoniului documentar și pentru desfășurarea activităților culturale, educaționale și administrative.

Prin urmare, CJ Iași vede imobilul de pe strada Gării ca pe o posibilă soluție pe termen lung. Mai puțină dependență de chirii, spații proprii pentru bibliotecă, condiții mai bune pentru conservarea documentelor și, în teorie, o investiție strategică în patrimoniul cultural al județului.

Apar și probleme...

2,5 milioane de euro este prețul cerut de proprietar. Documentul aprobat acum nu înseamnă că județul scoate imediat această sumă din buget și semnează contractul. Exercitarea dreptului de preempțiune înseamnă declanșarea procedurii prin care CJ Iași poate negocia cumpărarea.

Prețul final ar urma să fie stabilit de o comisie de negociere ce va fi constituită prin hotărâre a Consiliului Județean. Dacă părțile ajung la un acord, urmează contractul de vânzare-cumpărare.

Așadar, administrația județeană nu cumpără deocamdată 3.395 de metri pătrați. Își rezervă dreptul legal de a intra prima la negocieri.

Într-o perioadă în care județul are nevoie de investiții în infrastructură, sănătate, transport și dezvoltare, orice achiziție de ordinul milioanelor de euro va trebui justificată extrem de solid.

Pe de altă parte, biblioteca județeană are o misiune care nu poate fi măsurată doar în bilanțuri și metri pătrați. Este una dintre instituțiile culturale fundamentale ale județului, iar patrimoniul documentar acumulat în mai bine de un secol trebuie păstrat în condiții corespunzătoare.

Adevărata întrebare este dacă imobilul de pe strada Gării poate deveni, pentru 2,5 milioane de euro sau mai puțin după negociere, biblioteca pe care Iașul o așteaptă de ani de zile.

Deocamdată, CJ Iași spune „da” dreptului de preempțiune. Urmează partea cu adevărat grea: negocierea, banii și transformarea unei clădiri cumpărate în noua casă a Bibliotecii „Gheorghe Asachi”.

Pentru Iași, poate fi o investiție culturală majoră. Sau, dacă proiectul nu va fi dus până la capăt, încă o proprietate scumpă intrată în portofoliul administrației. De aici începe adevărata poveste.

Daniel BACIU