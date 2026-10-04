Peste 10.000 de pelerini au ajuns deja la Mitropolie!

Iașul începe să fie cuprins de atmosfera celui mai mare pelerinaj din România, iar valul de credincioși a ajuns în oraș cu mult înainte de debutul oficial. Peste 10.000 de pelerini se aflau deja duminică la Mitropolie, deși pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva începe oficial pe 8 octombrie și se încheie pe 15 octombrie.

Catedrala Mitropolitană și zonele din jur au început să se umple, iar autoritățile sunt deja în alertă pentru gestionarea fluxului uriaș de oameni. Jandarmeria Iași a intrat în dispozitiv și asigură ordinea publică, împreună cu Poliția, ISU și Poliția Locală.

Imaginea de la Iași anunță deja zile extrem de aglomerate. Oamenii sosesc din toate colțurile țării, mulți după drumuri de sute de kilometri, iar cozile încep să se formeze cu zile înainte ca pelerinajul să debuteze oficial.

Cozi tot mai mari, iar oamenii continuă să vină

Deși zilele de vârf ale hramului abia urmează, credincioșii au început să sosească din toate colțurile țării. Mulți aleg să vină mai devreme tocmai pentru a evita cozile uriașe care se formează în perioada 8-15 octombrie.

Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, spune că numărul mare de pelerini veniți deja la Iași arată amploarea sărbătorii care se apropie. Pentru mulți dintre credincioși, sosirea înainte de perioada oficială este o modalitate de a evita orele de așteptare din zilele în care afluxul va atinge cele mai mari valori. „Oamenii vin din toate colţurile ţării, uneori de foarte departe, dar ajung aici şi descoperă că nu sunt singuri”, a spus Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor. Acesta spune că, pentru credincioşi, orele petrecute la rând nu sunt privite doar ca un timp de aşteptare, ci ca parte din pelerinaj. „Pelerinul nu vine spre oboseală, ci vine spre odihnă. Nu vine doar ca să parcurgă un drum, ci vine să-şi aşeze sufletul. În rândul pelerinilor se regăsesc poveşti diferite: oameni care vin cu o rugăciune, cu o bucurie, cu o durere, cu o mulţumire sau cu o speranţă. Toate aceste poveşti se întâlnesc şi se trăiesc la Iaşi în timpul pelerinajului. Iar faptul că pelerinii au început să sosească înainte de perioada oficială poate fi o anticipare a momentului de vârf al sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva”, spune reprezentantul Arhiepiscopiei.

Pentru mulți oameni, orele petrecute la coadă reprezintă însă mai mult decât o simplă așteptare. Sunt pelerini care vin cu rugăciuni, speranțe, mulțumiri sau dureri, după ce au parcurs sute de kilometri pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva.

Peste 1.500 de voluntari, mobilizați pentru marele hram

Pregătirile sunt în toi. Peste 1.500 de voluntari sunt mobilizați în zona Catedralei Mitropolitane și pe traseele pelerinilor, unde vor oferi informații și sprijin celor care ajung la Iași.

Un instrument esențial va fi Ghidul pelerinului, tipărit în 50.000 de exemplare cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași. Acesta conține programul hramului, informații despre Sfânta Cuvioasă Parascheva și despre Sfântul Cuvios Paisie, ale cărui moaște vor fi aduse de la Mănăstirea Sihăstria.

Pelerinii vor găsi și recomandări practice, mărturii ale celor care au participat la hram în anii precedenți, precum și informații despre evenimentele culturale organizate în această perioadă la Iași, între care Sacrum Iași Art Festival și festivalul de film Vovadis.

Fiecare închinător va primi o iconiță

Organizatorii au pregătit și proiectele „Ceaiul pentru pelerini” și „Hrană pentru pelerini”, menite să îi sprijine pe cei care vor petrece ore întregi în așteptarea momentului închinării.

În plus, fiecare închinător va primi o iconiță a hramului din partea voluntarilor Sfintei Cuvioase Parascheva.

Voluntarii vor fi permanent în mijlocul oamenilor pentru a răspunde întrebărilor, pentru a oferi indicații și pentru a-i îndruma pe cei care au nevoie de ajutor. Organizatorii se așteaptă la un aflux tot mai mare pe măsură ce se apropie ziua de 8 octombrie.

Jandarmii, polițiștii și salvatorii intră în forță

Pentru această perioadă, Jandarmeria Iași asigură măsurile de ordine publică și siguranța persoanelor din zona Mitropoliei, fiind dispuse măsuri speciale pentru gestionarea și fluidizarea fluxului de pelerini.

Misiunile sunt executate în sistem integrat, împreună cu IPJ Iași, ISU Iași și Poliția Locală Iași. Din 8 octombrie, odată cu debutul oficial al pelerinajului, misiunile vor fi suplimentate de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.

Polițiștii vor acționa pentru fluidizarea traficului și prevenirea faptelor antisociale, iar ISU Iași și echipajele medicale vor asigura intervenția în caz de urgență.

Până acum, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, însă autoritățile se pregătesc pentru zilele în care Iașul va deveni punctul central al marelui hram.

Pentru informații dedicate pelerinilor sunt disponibile numerele 0757.57.91.00 și 0757.033.466.

Carmen DEACONU, Laura RADU